Skladatelé z Two Steps From Hell zamíří do Prahy

Kdykoli ve vzduchu cítíte obrovské emoce, napjaté očekávání a dechberoucí intenzitu, můžete si být jistí, že hudba Two Steps From Hell není daleko. Přední světoví skladatelé epické hudby Thomas Bergersen a Nick Phoenix se svým projektem zavítají do Prahy, kde předvedou unikátní vystoupení s orchestrem a pěveckým sborem. V pražském O2 universu se tóny jejich hudby rozezní 18. dubna 2020.

Thomas Bergersen a Nick Phoenix se svojí kalifornskou produkční společností Two Steps From Hell překonávají snad každý streamovací rekord. Díky čtyřem miliardám přehrání na YouTube, miliardou přehrání na dalších streamovacích službách a čtyřem platinovým deskám, se Two Steps From Hell právem řadí mezi jedny z nejúspěšnějších hudebních projektů v historii.

Písně jako Protectors of the Earth, Heart of Courage, Victory či Archangel rezonují se srdečními tepy milionů fanoušků po celém světě a dokonale doplňují filmové ukázky, kterých jsou součástí. Ve snímcích Avengers: Endgame, Aquaman nebo Jurassic World a dalších, na slavnostním zahájení olympijských her, ale i v reklamních kampaních nadnárodních společností - tam naleznete hudbu Two Steps From Hell zaručující jistý úspěch a nenahraditelnou hudební součást.

Two Steps From Hell se vydávají se svými soundtracky na živé koncertní turné po celé Evropě s orchestrem, pěveckým sborem a sólisty, na kterém nevynechají ani Prahu a tuzemským fanouškům tak nabídnou vzrušující show působící na všechny lidské smysly. Napínavá cesta světem epické hudby, (nejen) lidské fantazie, hudební mystiky, dramatu a jedinečných tónů Thomase Bergersena a Nicka Phoenixe slibuje jedinečný a nezapomenutelný prožitek.

Prodej vstupenek na pražský koncert 18. dubna 2020 bude zahájen 23. října 2019 v 10 hodin v prodejní síti Ticketmaster. Pořadatelem koncertu je agentura Semmel Concerts, Tomek Productions a společnost Bestsport.