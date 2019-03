Skupiny Please the Trees a Manon meurt pokřtí svá nová alba

České skupiny Please the Trees a Manon meurt zahrají 24. března v pražském Divadle Archa, kde také pokřtí svá nejnovější alba. Speciálním hostem koncertu bude oceňovaný americký zpěvák Steve Gunn, který se svou skupinou představí nové album The Unseen in Between. Informovala o tom mluvčí divadla Pavlína Svatoňová.

Steve Gunn patří vedle Kurta Vileho, Woodena Wanda, Connora Obersta či Jeffa Tweedyho k nejvýraznějším americkým hudebníkům a textařům současnosti. Gunn ve své tvorbě využívá tradiční americkou hudbu, kterou se snaží posunout a rozšířit její obzory. Vedle sólových nahrávek se pravidelně podílí na mnoha dalších hudebních projektech. Novinka The Unseen in Between, která vychází v polovině ledna na labelu Matador, slibuje posluchačům folkovou lehkost a psychedelické motivy.

V Arše divákům představí nové album Infinite Dance také česká alternativně-rocková kapela Please the Trees. Na desce hostují umělci jako John Grant nebo Thor Harris. Skupina album rovněž uvede v listopadu na evropském turné za doprovodu grungeových legend Mudhoney.

Rakovnická kapela Manon meurt v Arše zahraje skladby z nového alba MMXVIII, na které fanoušci čekali pět let. Album natočila skupina pod dohledem Jana P. Muchowa v nové sestavě, kdy basistku Janu Karlíkovou vystřídal klávesista David Tichý.