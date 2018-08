Slavnosti Emy Destinnové zakončí Brucknerův orchestr

Devět koncertů nabídnou Hudební slavnosti Emy Destinnové, které letos v Českých Budějovicích potrvají od 30. srpna do 27. září. Na závěr zahraje na Výstavišti Bruckner Orchester (Brucknerův orchestr) z rakouského Lince, bude to koncert ke 100. výročí vzniku ČSR. Novinářům to ve středu řekl ředitel festivalu Antonín Kazil.

Většina koncertů 29. ročníku bude v Českých Budějovicích, jeden v Borovanech na Českobudějovicku, jeden v Trhových Svinech a jeden v klášteře ve Zlaté Koruně. Ve Zlaté Koruně slavnosti začnou, zahraje tam varhaník Jaroslav Tůma. "Jsou tam nejlepší historické varhany - z roku 1699 - v jižních Čechách a je to neskutečný zážitek. Dělali jsme to loni a pro velký úspěch to opakujeme, prostředí je kouzelné," řekl Kazil.

Na koncertě Pocta Emě Destinnové vystoupí 12. září rakouská sopranistka Nina Bernsteinerová, kterou doprovodí Filharmonie Brno. Zazní Fantastické scherzo od Josefa Suka i árie Ach, zrádce ty! od Ludwiga van Beethovena, kterou zpívala Destinnová. Na závěr Symfonie č.4 G dur Gustava Mahlera.

Na koncertě ke 100 letům ČSR zahraje 27. září Bruckner Orchester díla Richarda Wagnera a Symfonii č.3 d moll Antona Brucknera. Zazpívá německá sopranistka Ricarda Merbethová, zazní i česká a rakouská hymna. "Vyšli jsme z Habsburků, tak si myslím, že je vhodné, abychom se k tomu vrátili," řekl Kazil k programu koncertu.

Na dalších koncertech vystoupí Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK a klavírista Martin Kasík, harfenistka Ivana Dohnalová z Filharmonie Brno, varhanice Ludmila Dvořáková nebo Petr Dostál-Berg na trombu sopranu a starou trubku šofar. Rozpočet festivalu je 2,8 milionu Kč, radnice přispěla sumou 800 tisíc Kč.