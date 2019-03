Sourozenecká skupina Kelly Family se vrátí do Čech

Hudební skupina The Kelly Family ohlásila návrat na hudební pódia. Na konci tohoto a začátku následujícího roku má v plánu odehrát více než 40 koncertů ve velkých sportovních halách po celé Evropě. Svůj koncert plánuje také v Praze, kde vystoupí 15. 2. 2020 v O2 areně. V rámci koncertů oslaví výročí 25 let od vydání alba Over The Hump, které přineslo slavné hity jako An Angel, Santa Maria a další. Fanoušci mohou čekat velkolepou show. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.

Sourozenecká skupina Kelly Family navazuje na úspěch nedávného světového turné, které mezi fanoušky zaznamenalo fenomenální úspěch. Nyní se vrací na velká pódia s nově připraveným program se zajímavým námětem. Celý koncert bude rozdělen do dvou částí. V té první uslyší fanoušci naživo zahrané kompletní album Over The Hump, které kapela vydala v roce 1994. Druhá polovina bude smrští těch největších hitů.

"V první polovině zahrajeme skladby z hitového alba Over The Hump, přesně tak za sebou, jako tomu bylo na skutečném hudebním nosiči. Mnoho ze skladeb, které jsou na albu, jsme nehráli dlouho naživo, a tak se moc těšíme. V druhé polovině koncertu zahrajeme ty největší hity, které jsme za posledních 40 let existence skupiny nahráli," sdělili členové skupiny před nadcházející koncertní šnůrou.

Over The Hump patří mezi nejúspěšnější alba skupiny. Po celém světě se prodalo několik milionů kopií a pro Kelly Family a jejich fanoušky znamená hodně. Na albu lze najít hity jako An Angel, Santa Maria, Why why why. Obecně se dá říct, že šlo o první album skupiny, které přineslo celosvětové hity. Úspěch zaznamenalo u fanoušků i mezi konkurencí v hitparádách, kde se jednotlivé písně držely dlouhou dobu na prvních příčkách.

Celkově skupina vydala více než dvacet studiových alb. Má na svém kontě několik celosvětových hitů, které doslova pobláznily fanoušky. Jedná se o písně jako Fell In Love With an Alien, Becouse its Love, Nanana, I Cant Help Myself a další. V České republice hudební skupina zaznamenala největší slávu v devadesátých letech, kdy vytvořila šílenství mezi tehdejšími teenagery. "Členové skupiny vyrostli stejně jako její fanoušci. Koncert může být velkou vzpomínkou na bezstarostné mládí," řekla za pořadatelskou agentury JVS Group, Květa Havelková.

"Jsme velmi rádi, že si Kelly Family opět vybrali ke spolupráci naši agenturu a věříme, že my ani čeští fanoušci je nezklameme a připravíme jim stejně krásnou atmosféru v naplněné O2 areně jako tomu bylo loni. A navíc jejich pražský koncert bude den po svátku svatého Valentýna. Vstupenky na něj budou tím nejlepším dárkem pro všechny nadšené fanoušky mezi námi," dodala Květa Havelková.

Skupina při koncertě využije nejmodernější techniku . Nebudou chybět pyrotechnické efekty, speciálně uspořádané pódium zajištující interakci s publikem, velkoplošné obrazovky a mnoho dalšího. Vstupenky lze nakupovat v síti Ticketportal.