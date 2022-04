The Atavists ohlašují novou desku singlem Time. V "hororovém" klipu bojují s duchy

Královéhradečtí rockeři the Atavists plánují na prahu letošního léta vydat nové album. Nyní vypouštějí do světa malou ochutnávku v podobě singlu Time, který opatřili také povedeným "hororovým" videoklipem. "Je to přesně na půli cesty mezi Chalupáři a Poltergeistem," žertuje frontman kapely The Atavists Adam Krofian.

Videoklip s názvem Time zažil svou premiéru ve čtvrtek 28. 4. na pražském koncertu v klubu Futurum a od pátku 29. 4. je k vidění na serveru YouTube. Jde o první singl z dlouho připravované desky Prettier than you, ve kterém hostuje také Lenka Dusilová.

"Zapojení Lenky byla šťastná náhoda. Nahrávali jsme zpěvy, do refrénu měl přijít poměrně vysoko posazený backvokál a od nikoho z nás to nebylo ono. Napsali jsme Lence SMS, jestli nemá čas se za námi zastavit ve studiu, když bydlí nedaleko. Přišla, za chvíli měla hotovo a šla zase domů. Song tím dostal úplně novou náladu a jsme za to moc rádi. Nezůstalo jen u refrénů. Akustický závěr songu měl být jen kytarový, nakonec je z něj sólo pro Lenku," vysvětluje okolnosti spolupráce Adam Krofian.

Píseň Time svým tématem nevybočuje ze standardu The Atavists - zabývá se nevydařeným vztahem. Zvukově i aranžérsky jde však o značný posun oproti předchozí desce Lo-Fi life z roku 2018, která byla v roce 2019 oceněna dvěma cenami Anděl (Objev roku a Rockové album). "Třetí album sice nahráváme v jiné sestavě, ale ve stejném studiu Golden Hive a se stejným producentem Amákem. Od začátku se proto snažíme, aby nové věci zněly jinak než předchozí album. Zejména u pilotního singlu se to myslím velmi podařilo. Už jen tím, že píseň do velké míry stojí na basové a klávesové lince. Starší tvorba stála až na výjimky na kytarových riffech. Takových songů bude na desce víc," předznamenává Adam Krofian.

Videoklip se natáčel loni na jaře na jedné starobylé chalupě v Krkonoších, kam se členové kapely přijeli rekreovat. Záhy však zjistili, že je tam s nimi také duch, který umí pomocí hodin posouvat čas dopředu a dozadu a dělá kapele naschvály. "Idylu čisté přírody a starosvětské rekreace neustále nabourávají displeje telefonů, tabletů a počítačů, na kterých máme přes videohovor připojeného našeho bubeníka Adama Jánošíka. To původně nebyl záměr. Jde o znouzectnost. V den odjezdu na natáčení Adama skolila nemoc a musel zůstat doma."

Hororová předloha klipu v podání The Atavists vyznívá spíše komicky. "Největší horor pro mě je koukat se sám na sebe. Od natáčení jsem zhubnul asi dvacet kilo. Vidět se v této plnotučné variantě a neforemném chalupářském svetru, jak valím z kopce obří polystyrenovou imitaci kamene, trochu bolí," dodává se smíchem Adam Krofian.

Klip natočil filmař Matěj Černý za asistence Víta Kratochvíleho (Merge studio) a s režií kapele pomohl Josef Luňák z pardubické kapely Corpulent Provocateur. "Původně měl singl vyjít už loni v létě coby předzvěst šestipísňového EP, které jsme chtěli vydat na podzim. Nakonec jsme změnili plány a místo EP vydáme plnohodnotnou desku o 11 písních. Ty jsme však museli nejdříve dopsat a natočit. Deska snad vyjde okolo poloviny letošního roku. Loni nás trápilo, že klip vyjde v létě, a přitom v něm teprve kvetou třešně. Výhodou je tedy aspoň to, že vychází v pasujícím ročním období," vysvětluje Adam Krofian.