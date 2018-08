The Chancers vypouští klip k dvacetinám. Vrátí se i frontman Simon

Měsíc před svou oslavou dvacátých narozenin na festivalu Rude Boy Paradise vypouští The Chancers klip k novému songu Sleepless. Kapela potvrdila, že krom hvězd žánru ska a reggae, jako jsou Mr. Symarip, Rhoda Dakkar či Mr. T-Bone se na pódiu po dvou letech objeví i její dlouholetý frontman Simon Ruffskank.

"Byla to bezesná jízda," říká o dvaceti letech v kapele i klipu ke skladbě Sleepless ze stejnojmenného EP baskytarista Martin Čech, který celé video natočil, sestříhal a zrežíroval. Základní kostra vznikla loni během turné po Německu a Skotsku, obsahuje ale i řadu raritních záběrů z celé historie skupiny. "Alespoň na zlomek se v něm objeví skoro všichni, kdo kapelou za dvacet let prošli. Příprava pro nás byla dost nostalgická a zároveň jsme se u stříhání hodně pobavili," říká režisér.

Klip Sleepless ze stejnojmenného EP připomíná dvacet let na scéně, které letos The Chancers po nabitém koncertním létě oslaví na vlastním festivalu Rude Boy Paradise. Plánují ho na 15. září na Střeleckém ostrově v Praze a naživo se zde představí jamajský zpěvák Roy Ellis známý coby Mr. Symarip, britská zpěvačka Rhoda Dakar známá z 2tone kapel The Bodysnatchers a Special AKA, italský zpěvák a trombonista Mr. T-Bone, který se vrátí ke svému skvělému albu Sees America, tuzemští Green Smatroll či punkový písničkář Oioipiratoi.

Dlouholeté fanoušky The Chancers bude zajímat nově potvrzené jméno, kterým není nikdo jiný než Simon Ruffskank. Dlouholetý frontman kapely se vrátí jednorázově, pouze v rámci oslav dvaceti let, aby odzpíval speciální set sestavený z klasických písní The Chancers. "Máme z toho ohromnou radost. Simon před dvěma lety musel odcestovat zpátky do Anglie docela narychlo a od té doby jsme se prakticky neviděli. Bude to vlastně taková odložená rozlučka," říkají The Chancers, za jejichž mikrofonem v současnosti stojí skotský zpěvák a kytarista Marco McKee.

Krom příprav unikátně pojatého městského festivalu Rude Boy Paradise a natáčení klipu měla skupina v létě hodně napilno i v jiných směrech. Během července odehrála coby backing band řadu koncertů s hvězdami žánrů ska a reggae. Krom již zmíněné Rhody Dakar a Mr. Symaripa, se kterými znovu potkají na pódiu i v Praze, mezi ně patřilo i legendární jamajské vokální trio The Heptones, se kterým The Chancers hráli na tuzemském festivalu Mighty Sounds i v zcela zaplněném mnichovském klubu Backstage. "Dostali jsme opravdu velkou školu reggae. A poprvé zažili publikum plakající na koncertě dojetím. A to doslova," shrnuje kapela nově získané zkušenosti, které plánuje 15. září zúročit na pódiu Střeleckého ostrova.

Rude Boy Paradise bude v mnoha směrech netradiční a neopakovatelná událost. Přímo v srdci Prahy budou hrát nejen kapely, ale i soundsystem Forward March, k mání bude jamajské jídlo, ale i stánky s vinyly a dalším subkulturním artiklem. Celá událost je navíc "children friendly" a pro dospělé za lidovou cenu 350 korun, plus poplatky předprodeje. Hrát se na Střeleckém ostrově bude od 15.00 do 22.00, návštěvníci i kapela ale mohou pokračovat na jedinečný soulový večírek Prague Allnighters, který se chystá v klubu Royal a který bude zároveň oficiální afterparty. "Bude to den věnovaný ska, reggae, soulu, 2tone, punku, prostě všem žánrům, které v jejich ryzí podobě milujeme. Oslavíme dvacet let. V tuto chvíli vůbec netušíme, co bude dál. Jen už se toho nemůžeme dočkat," uzavírají The Chancers. Více informací najdete zde.