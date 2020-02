TrutnOFF se přesunul do Brna, zahrají tam Plastici nebo Parov Stelar

Na festivalu TrutnOFF letos vystoupí například elektroswingová rakouská kapela Parov Stelar nebo legenda českého undergroundu Plastic People of the Universe. Přehlídka pořádaná v minulosti ve východočeském Trutnově se letos uskuteční 20. až 23. srpna v areálu Střelnice v Brně-Pisárkách pod názvem TrutnOFF BrnoON.

Byl to právě linecký producent a dýdžej Parov Stelar se svou stejnojmennou kapelou, kdo vystoupil jako poslední na hlavním pódiu v areálu Bojiště v Trutnově. Pak se festival na tři roky odmlčel, pořadatelé nenašli společnou řeč s trutnovskou radnicí a hledali nové působiště. Pozvání stejné kapely do Brna je proto vyjádřením návaznosti.

"Tentokrát to však nebude vystoupení a tanec na rozloučenou, ale naopak na úvod, ve znamení oslav návratu. Parov Stelar roztančí náš kmen v první oficiální den festivalu, v pátek," uvedl zakladatel festivalu Martin Věchet. Porušil tak pravidlo, že pořadatelé předem neprozrazují dny a časy vystoupení jednotlivých účinkujících a návštěvníci se vše dozvídají až na místě.

K dalším ohlášeným jménům patří skupina J.A.R. a brněnské undergroundové hudebně-básnické sdružení Vítrholc. "Naše squaw a spolubojovníky rozezpívá i Mňága a Žďorp, kterým proudí moravská krev v žilách a z jejich písní to je znát, nebo také v našem ležení oblíbený Jiří Schmitzer. Ten tradičně zcela zaplňoval naše hlediště podobně jako zahraniční headlineři," uvedl Věchet.

Přehlídka je spjatá s odkazem českého undergroundu a postavou někdejšího prezidenta Václava Havla, který byl pravidelným návštěvníkem. Do Trutnova jezdily globální hvězdy jako Faith No More, Iggy Pop, Patti Smithová nebo Prodigy. S nimi tam hrávala česká rocková špička. Letošní program budou pořadatelé zveřejňovat postupně. V dramaturgii i atmosféře chtějí navazovat na trutnovskou tradici. Vstupenky jdou do prodeje za 1600 korun.