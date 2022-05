Úspěšný hudební projekt opět podpoří obnovu českých památek

Netradiční žánrová fúze s názvem glorchestra loni přišla s originálním konceptem, který na české hudební mapě chyběl a u fanoušků zaznamenal velký úspěch. I proto se jeho organizátoři a tvůrci v čele s Milanem Caisem a Radimem Výchopněm rozhodli uspořádat sérii koncertů i letos. Znovu spojí zdánlivě nespojitelné tvůrčí osobnosti československé nejen hudební scény a opět podpoří významné české památky.

"V roce 2021 jsme přišli v rámci projektu glorchestra s úplně novým konceptem. Spojit tolik žánrů a vše zastřešit symfonickým orchestrem byl docela oříšek, ale povedlo se a u fanoušků jsme zabodovali. Letos si to chceme zopakovat, přičemž zachováme to nejlepší z minulého roku, ale zároveň přineseme do hry úplně nový a ambicióznější program. Věřím, že bude ještě větší, vychytanější a znovu otestuje, kam až se dá s tímhle konceptem zajít," říká Radim Výchopeň alias Radimo, hudební režisér projektu.

Jedinečné spojení symfonického orchestru a moderních hudebních žánrů od hip hopu přes alternativní elektroniku a písničkářství až k popu a taneční hudbě chtějí letos organizátoři rozšířit i mimo hudební pole a slibují nové zážitky i z jiných uměleckých sfér. O co konkrétně půjde, si nechávají jako překvapení, které postupně odhalí v průběhu léta, nicméně hudební dramaturgii letošního ročníku odhaluje Radimo už nyní. Na jaké konkrétní osobnosti se po loňských Žofii Dares nebo 7krát3 tedy mohou návštěvnici těšit?

"Hip hop ukážeme v nečekaných souvislostech, o což se postarají Idea a MC Gey z labelu Ty Nikdy. Talentovaná slovenská písničkářka Katarzia představí svůj mix alternativní elektroniky a parádně vystavěných autorských věcí. Ve velkém stylu to rozjedou Tata Bojs, tak, jak to umí jen oni. Závěr setu pak bude patřit dvojici Bratři. Ultimátní spojení techna a klasických nástrojů Unique Orchestra je něco, na co se opravdu těším. Jsem také velmi rád, že se ke glorchestře znovu připojí skvělý Vladimír 518, který se jako pomyslné pojivo celého koncertu proplete sety jednotlivých interpretů."

Turné glorchestra, které i letos bude doprovozeno jedinečnou vizuální show pod taktovkou Milana Caise, se představí fanouškům na celkem šesti zastávkách. "Po roce jsem opět dostal důvěru postarat se o vizuální uchopení téhle výjimečné akce. Je to čest i závazek. Tentokrát máme ještě o něco větší pódium, ale zároveň na něm bude asi i díky účasti Tata Bojs více nástrojové techniky. Těším se i na nově vznikající audiovizuální objekt - sochu s názvem Kvadro, kterou jsem pro projekt glorchestra opět navrhl, a která bude, podobně jako minulý rok obří sluchátka, i letos cestovat po destinacích společně s celou glorchestrou," popisuje přípravy Milan Cais. Od července do září se glorchestra vrací převážně do kulis historicky či umělecky významných českých památek, jako je hospitál Kuks, pražské Výstaviště či zámek Slavkov, v premiéře pak zavítá na hrad Švihov nebo zámek Orlík. A opět hlásí, že veškerý výtěžek vstupného, které zůstává na loňské hranici 200 Kč, poputuje na jejich údržbu či obnovu.

"Zájem, který glorchestra vzbudila, předčil naše očekávání a více než milion korun, který jsme díky návštěvníkům mohli poslat na dobrou věc, potěšil ještě více. Věřím, že se letos i díky unikátnímu programu podaří vybrat snad i větší částku a my jako hlavní partner akce budeme moct podpořit i další památky, kam letos v rámci turné zavítáme," uvádí generální ředitel British American Tobacco Štěpán Michlíček. Vstupenky budou dostupné výhradně na webu glorchestra (www.glorchestra.cz), kde zájemci brzy najdou také další podrobnosti o programu. V ceně vstupného bude pro každého návštěvníka welcome drink zdarma. Organizátoři upozorňují, že na koncerty mají přístup pouze osoby starší 18 let.