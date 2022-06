Úžasní Whitesnake a Europe objektivem našeho fotografa

14. června 2022 to v pražském O2 Universum pořádně vřelo. Králové melodického hard rocku, britská kapela Whitesnake, v rámci koncertní šňůry The Farewell Tour zavítali do českého hlavního města.

A jak už název turné napovídá, šlo opravdu o koncertní rozlučku. Jeden z největších hardrockových pěvců David Coverdale už totiž živě nestíhá, respektive jeho hlas už mu to nedovolí. A tak pražští návštěvníci měli jednu z posledních možností slyšet a vidět tuto legendu tvrdé muziky živě.

Kromě samotného Coverdalea upoutala pozornost zástupkyně mladé krve, sexy baskytaristka Tanya O'Gallaghan, první žena v řadách Whitesnake.

Koncert kapely Whitesnake navíc podpořila skvěle hrající švédská skupina Europe, kterou si hlavní hvězdy přivezly s sebou ne jako standardní předkapelu, ale spíš jako ctěného hosta.

Na dvojkoncertu kapel Whitesnake a Europe byl i fotograf webu Týden.cz, který ho pro vás zachytil svým objektivem.