V Českém Krumlově startuje hudební festival. Nabídne Take 6 i operu

Galavečerem, který diváky přenese do doby francouzského krále Ludvíka XIV., začne v pátek v Českém Krumlově 28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu (MHF) Český Krumlov. Do 10. srpna nabídne 23 koncertů. V programu jsou vokální skupina Take 6, zpěváci z Broadwaye i barokní opera Georga Friedricha Händela, dva koncerty v Boleticích připomenou 30 let od pádu železné opony. Novinkou jsou filmová promítání. Oznámili to prezident festivalu Jaromír Boháč a Radek Konečný z marketingu festivalu.

Zahajovací večer u barokní fontány zámecké zahrady má název Venuše a živly. Přinese hudbu, tanec a atmosféru barokních slavností z éry Ludvíka XIV., v nichž král sám účinkoval. "Na hudbu Jeana-Baptisty Lullyho, dvorního skladatele a kapelníka Ludvíka XIV., a jeho současníků zatančí Hartig Ensemble a hosté," uvedl Konečný.

K hvězdám patří i americký vokální soubor Take 6, desetinásobní držitelé ceny Grammy, kteří zpívali s Rayem Charlesem, Ellou Fitzgeraldovou i Whitney Houstonovou. V Krumlově vystoupí sextet 20. července se Severočeskou filharmonií Teplice. Boháč upozornil i na symfonickou poctu Michaelu Jacksonovi či na filharmonii z Durynska.

"Z českých umělců Slávek Matoušek, který slaví sedmdesátiny, Ivan Ženatý, ze zpěváků jiných žánrů Marian Vojtko, Michaela Gemrotová, na závěrečném večeru vystoupí sólista Metropolitní opery New York Richard Troxell. K výročí sametové revoluce děláme poprvé koncert v Boleticích: písničky Karla Kryla provede Petr Samšuk a až se setmí, tak v dobovém iluminačním osvětlení dáme duchovní část, kde vystoupí Schola Benedicta," řekl Boháč. Na festivalu zazní i barokní opera od Händela, v programu jsou i muzikálový večer, Lenka Filipová nebo arménský The Naghash Ensemble.

Hrát se bude v Pivovarské zahradě, Zámecké zahradě a jízdárně, Maškarním sále, barokním divadle a boletickém kostele. Rozpočet festivalu je 38,6 milionu korun. Jihočeský kraj přispěl 1,5 milionu korun, meziročně o 300 tisíc korun více, město Český Krumlov částkou 950 tisíc korun. Od ministerstva kultury by měl festival dostat 6,2 milionu korun. Loni akce přilákala téměř 21 tisíc lidí.