V operní pěvecké soutěži zvítězili Gonzalezová a Anduaga

V soutěži pro mladé operní pěvce Operalia, kterou založil světoznámý zpěvák Plácido Domingo, v pátek v Praze zvítězili guatemalská sopranistka Adriana Gonzalezová a španělský tenor Xabier Anduaga. Porota je vybrala z 12 finalistů, udělila také dvě druhé a dvě třetí ceny a dalších sedm cen včetně dvou cen diváků. Finále soutěže, která má za cíl hledat nové talenty, se dnes konalo po několikadenním soutěžním klání v Národním divadle. Praha hostila soutěž, která na světové scény přivedla již mnoho slavných jmen, poprvé.

"Byl to další skvělý rok Operalie, přivítali jsme tu skvělé pěvce, tohle jsou ti nejlepší. Jediné, co nemám rád na Operalii, je vyhlásit vítěze, pro mě jsou vítězi všichni. Je to tucet pěvců, kteří už zpívají na prestižních pódiích, a jsem si jistý, že mají před sebou skvělou kariéru," řekl Domingo při vyhlašování vítězů. Hudba je věcí srdce a matematika pak všechno zkazí, řekl na vysvětlenou k tomu, že finalistů dnes bylo namísto deseti 12 a první, druhá i třetí cena má po dvou vítězích.

Xabier Anduaga dostal i cenu za interpretaci zarzuely, španělské podoby hudebně-dramatického díla kombinujícího slovo mluvené se zpěvem, tedy jakousi obdobu operety. Cena nese jméno po Domingově otci. V ženské kategorii cenu za zarzuelu dostala vítězka Adriana Gonzalezová.

Na druhém místě v hlavní kategorii, tedy v operním zpěvu, se umístili ruská mezzosopranistka Maria Katajevová a jihokorejský barytonista Kim Ki-hun; oba získali také cenu publika. Na třetím místě v ženské kategorii skončila švédská sopranistka Christina Nilssonová a kontratenor Aryeh Nussbaum Cohen s americko-německým původem.

"Je za námi 27. ročník, mnoho z našich vítězů a laureátů se již uplatnilo skvělým způsobem, tito jsou na cestě za svými dalšími úspěchy," řekl na závěr vyhlašování vítězů Domingo. Závěrečný ceremoniál viditelně prožíval s velkým osobním zaujetím.

Šance pro mladé operní pěvce

Operalia vyhledává mladé talentované operní pěvce již více než 25 let, první ročník se uskutečnil v Paříži a od té doby cestuje světem. Stovky uchazečů všech hlasových kategorií každý rok posílají přihlášky a z nich pouze 40 nejlepších dostává šanci soutěžit před porotou deseti operních profesionálů, jako jsou umělečtí ředitelé Metropolitní opery v New Yorku, Royal Opera House v Londýně, Teatro Real v Madridu a Národní pařížské opery. Letošní ročník byl podle pořadatelů velmi silný, proto porota namísto deseti finalistů vybrala hned 12. V minulosti v soutěži uspěli například tenoristé José Cura a Rolando Villazón.

Soutěž Operalia může být podle Dominga šancí pro mladé talentované operní pěvce oslovit v porotě zástupce významných operních domů. Každoročně se stává, že účastníka Operalie doporučí jako záskok za nemocnou nebo zaneprázdněnou hvězdu. Zaujmout porotu je proto důležité nejen z hlediska celkového vítězství v soutěži, míní slavný pěvec.

V letošní porotě soutěže konané v Národním divadle zasedli například umělecký správce Metropolitní opery New York Jonathan Friend, umělecký ředitel Teatro Real v Madridu Joan Matabosh nebo ředitelka umělecké správy Theater Bonn Carolin Wielpützová.