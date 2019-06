V Praze vystoupí funková legenda Kool & the Gang

V pražském Foru Karlín ve středu vystoupí americká funková legenda Kool & the Gang, která se proslavila písněmi jako Celebration, Get Down On It, Fresh, Cherish nebo Ladies Night. Před rokem byli zakladatelé a ústřední postavy kapely bratři Robert a Ronald Bellovi, jejich kolega George Brown spolu s bývalým zpěvákem Jamesem Taylorem uvedeni na newyorském Manhattanu do Skladatelské síně slávy. Na svém kontě mají ceny Grammy a miliony prodaných desek.

V Praze vystoupili Kool & The Gang v říjnu 2009, kdy se v devítičlenné sestavě představili v klubu SaSaZu. V roli předskokanů se představí tuzemští David Kraus a Gipsy Brothers, Top Dream Company a dýdžej a rapper Michael Viktořík.

Kool & The Gang pocházející z Jersey City v americkém státě New Jersey. Za svou kariéru prodali více než 70 milionů nosičů, za něž získali 31 zlatých a platinových alb. V kapele se za více než 40 let její existence událo několik personálních změn. Zpěvák James Taylor, který se skupinou zažil její nejlepší léta, pokračuje v sólové dráze. Před lety zahynul kytarista Charles Smith.

Skupina, která byla považovaná v 70. letech za jednoho z otců stylu disko, uspěla u posluchačů tří generací. Její skladby také často využívali filmaři. Například ve snímku Rocky zazněla jejich píseň Summer Madness, za kterou získali své první ocenění Grammy. Píseň Open Sesame se zase objevila na soundtracku k filmu Horečka sobotní noci a singl Jungle Boogie připomněl 20 let po jeho vydání Quentin Tarantino ve snímku Pulp Fiction. Píseň Celebration zazněla na velkých sportovních událostech i při návratu osvobozených amerických rukojmí z Iránu a Joanna z alba In the Heart byla nejhranějším popovým songem roku 1984.

Melodie Kool & The Gang často svádějí k samplování v hip-hopu a rhythm and blues.