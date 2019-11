V pražské Lucerně vystoupí Earth, Wind & Fire Experience

Ve Velkém sále pražské Lucerny v pondělí vystoupí americká formace Earth, Wind & Fire Experience v čele s Alem McKayem. Legendární kytarista má šest cen Grammy, desítky miliónů prodaných nosičů, přes pět dekád na scéně a stále vyprodané koncerty v USA i Evropě. Al McKay společně se třináctičlennou kapelou pravděpodobně nabídne hity jako September, Sing a Song, Best of My Love a řadu dalších, které ovlivnily americkou i světovou hudební scénu.

"Tahle muzika prostě rovnou zaútočí na vaši duši. Okamžitě vás vtáhne, chcete tancovat, tleskat do rytmu a zpívat. Tenhle žánr na sebe zkrátka okamžitě strhne pozornost," uvedl Al McKay. "Funk prostě máte v sobě, ať už to víte, nebo ne. A dřív než si to stihnete uvědomit, už se kýváte do rytmu a pokyvujete hlavou," dodal jedenasedmdesátiletý kytarista.

Earth, Wind & Fire s McKayem se představili například v roce 2006 v pražském Lucerna Baru. Podle některých hudebních publicistů je současná formace vedená instrumentalistou Alem McKayem pouze jakýmsi revivalem původní sestavy skupiny, která natočila již tři desítky alb. Ovšem na albu Earth, Wind & Fire s názvem Illumination z listopadu 2005 se opět podílel Al McKay, který v roce 1981 skupinu opustil a začal se věnovat produkování různých umělců. Autorsky přispěl i na další album Earth, Wind & Fire Holiday z roku 2014.

Earth, Wind & Fire působí na hudební scéně od roku 1969, kdy kapelu založil bubeník Maurice White. Jeho skladatelská a aranžérská obratnost spolu s projevem a rozsahem zpěváka Philipa Baileyho a instrumentálním uměním Ala McKaye jsou základem úspěchu skupiny, která se stala vzorem pro mnoho dalších kapel.