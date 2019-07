V pražském klubu Roxy zahraje americká kapela Ministry

V pražském klubu Roxy se ve středu uskuteční koncert americké industrial-metalové kapely Ministry, jejímž jediným stálým členem je Al Jourgensen. Hudebník známý jako odpůrce amerického politického systému představí své loňské album AmeriKKKant. V Jourgensenových textech se odráží mnoho aspektů jeho života, závislost na heroinu a kokainu, alkoholismus a jeho politické názory plné kousavé kritiky pravicových politiků.

Ministry své vystoupení, které se uskutečnilo 19. července 2008, označili za poslední. Nicméně skupina po čtyřech letech vystoupila na festivalu Wacken Open Air v srpnu 2012 a navázala na předchozí činnost. Loni se představila na festivalu Brutal Assault v Jaroměři, kam podle webu musicserver přivezla "krystalicky čistý industrial-metalový set, který drtil kosti".

Kapela vznikla v roce 1981 v Chicagu. Skupinu založili zpěvák a klávesista Al Jourgensen a bubeník Stephen George. V roce 1983 vydali své první LP With Sympathy. Po vydání druhého alba Twitch se Jourgensen naučil hrát na elektrickou kytaru. Kapele se přesto nedařilo prorazit mezi hudební elitu a nebyla příliš úspěšná až do počátku 90. let. V roce 1991 konečně prorazila díky singlu Jesus Built My Hotrod, video k této písni bylo hitem na televizní stanici MTV. O rok později vyšlo nejtvrdší a nejdrsnější album Ministry Psalm 69, které se stalo také nejznámějším. V roce 1999 kapela vydali Ministry desku The Dark Side of the Spoon, ze které vzešel singl Bad Blood. Ten se objevil na soundtracku k filmu Matrix a byl nominován na cenu Grammy.

V roce 2005 vydala skupina album remixů nazvané Rantology a v následujícím roce vystoupila na pražském Výstavišti na festivalu Love Planet, kde šokovala temnou metalovou hudbou s příměsí elektroniky podbarvenou drsným zpěvem Jourgensena. Pochmurnou atmosféru dotvářely i doplňky na scéně. Zpěvák měl například mikrofon umístěn na stojanu poskládaném ze zvířecích kostí a parohů.

V kapele v současné době vedle Jourgensena působí John Bechdel (klávesy), Sin Quirin (kytara), Cesar Soto (kytara), Derek Abrams (bicí) a Paul D'Amour (baskytara).