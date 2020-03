Van der Graaf Generator přesouvají svůj koncert na podzim

Původně avizovaný koncert britské skupiny Van der Graaf Generator v divadle Archa 20. dubna tohoto roku se přesouvá na podzim. Důvodem je aktuální situace kolem pandemie nového koronaviru.

"Management skupiny nás požádal o termíny na září či říjen, jakmile bude datum pevně stanoveno, ohlásíme ho," říká zástupce pořádající agentury 10:15 Entertainment Milena Palečková.

Prodej vstupenek na dubnový koncert byl pozastaven, dosud zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti na podzimní koncert. "Prodej opět zahájíme po domluvě nového termínu. Sledujte prosím naše stránky www.1015.cz, kde budeme průběžně informovat, jaká je situace," dodává ještě Palečková.

Britská art rocková skupina Van der Graaf Generator vznikla v roce 1967 v anglickém Manchesteru. Její hlavní postavou je zpěvák, kytarista a skladatel Peter Hammill. Své první album The Aerosol Grey Machine vydali v roce 1969 u společnosti Mercury. První komerční úspěch jim přineslo ale až album druhé z roku 1970 The Least We Can Do Is Wave to Each, které podepsali s důležitým londýnským labelem Charisma Records. U toho v té době nahrávali např. The Alan Parsons Project nebo Genesis.

První důležitá období VdGG se datují do let 1969 - 1972 a 1975 - 1978. Poté Hammill odešel na sólovou dráhu a kapela se opět dala dohromady až v roce 2005, kdy absolvovala nejprve společné krátké turné. V sestavě Peter Hammill (zpěv, kytara, klávesy), Hugh Banton (klávesy, basa) a Guy Evans (bicí) od té doby pravidelně koncertují a nahrávají alba. Poslední z nich Do not Disturb vyšlo v roce 2015.