Ve Znojmě dokončují příběh o Saulovi s Plachetkou v titulní roli

Skupina Vypsaná fixa, která letos slaví 25 let své činnosti, natáčí novou desku. Nahrávka nazvaná podle jedné z písní Kvalita vyjde 3. října. Všechny písně... více

Letní festival

Na Colours of Ostrava se bavilo 4600 dětí, historicky nejvíce

Mezinárodní festival Colours of Ostrava zaznamenal rekord. Letos dorazilo historicky nejvíce dětí ve věku do 15 let. V areálu Dolních Vítkovic se jich během... více