Vítězem Mercury Prize se stal londýnský rapper Dave

Cenu Mercury Prize udělovanou za nejlepší britskou či irskou desku posledních 12 měsíců získal v noci na pátek londýnský raper Dave se svým debutovým albem Psychodrama. Teprve jedenadvacetiletý hudebník nahrávku vydal v březnu a deník The Guardian ji tehdy označil za nejlepší a nejodvážnější britské rapové album současné generace. Na Mercury Prize uspělo v konkurenci etablovaných jmen jako jsou Foals, Anna Calvi či The 1975, píše zpravodajský web BBC.

"Tohle jsem nečekal," řekl při přebírání ceny Dave, jehož plné jméno je David Orobosa Omoregie. "Je to neskutečné. Je to obrovská pocta a jsem šťastný, že se mi podařilo splatit důvěru, kterou mi hodně lidí projevilo," dodal mladý interpret po slavnostním ceremoniálu. Kromě tradiční sošky si z něj odnáší odměnu 25 tisíc liber (přes 700 tisíc korun).

Hlavní inspirací pro Psychodrama je podle médií příběh Daveova bratra Christophera, který si ve vězení odpykává doživotní trest. Album je vystavěné podobně jako vězeňská psychoterapie, při níž mají trestanci v zájmu rehabilitace znovu prožívat události ze své minulosti. Dave se na nahrávce věnuje kromě vězeňského systému také svému dětství či zkušenostem černošské komunity obecně.

Členka letošní poroty a diskžokejka Annie Mac při vyhlašování uvedla, že Dave svým debutem prokázal "pozoruhodnou úroveň hudebních dovedností", jakož i "odvahu a upřímnost". "Je zkrátka výjimečná," řekla o desce Psychodrama. Podle BBC se dosud prodalo bezmála 130 tisíc kopií, agentura podotýká, že ocenění Mercury Prize zpravidla prodej daného alba výrazně navýší.

Vyhlášení vítěze 28. ročníku soutěže předcházel večer plný politických poselství, přičemž podle BBC byl program prodchnut "chaotickou naléhavostí", jaká už delší dobu na podobných akcích nebyla k vidění. O největší pozdvižení se postaral další mladý rapper Slowthai, který při svém vystoupení přišel na podium s maskou britského premiéra Borise Johnsona. Když asi po minutě svlékl bundu, ukázalo se, že pod ní je tričko s nápisem "jebat Borise".

Slowthai byl před zahájením slavnostního večera favoritem bookmakerů a jeho album Nothing Great About Britain ("Na Británii není nic skvělého") podobně jako Psychodrama komentuje život lidí s tmavou pletí v Británii. Politické motivy se objevují i na řadě dalších nominovaných alb, což hudebního kritika The Guardian vedlo k hodnocení, že žádný předchozí ročník Mercury Prize se nezdál být do takové míry formovaný aktuálním děním.