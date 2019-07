Vypsaná fixa a orchestr PKF propojily rock s klasickou hudbou

První den festivalu Rock for People v Hradci Králové mimo jiné nabídl společné vystoupení skupiny Vypsaná fixa s orchestrem PKF - Prague Philharmonia. Aranže písniček rockové kapely připravil dirigent, skladatel a klavírista Jan Kučera, šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru. Projekt v padesátiminutovém vystoupení spojil popovou a klasickou hudební složku. Zazněly písně Vypsané fixy z alb Fenomen, Tady to někde je a Krása nesmírná.

"Do výběru jsme chtěli dostat všechny póly kapely, nejen pomalé, tklivé písně, ale přidali jsme záměrně i ostřejší věci. Osobně mě překvapilo, jak orchestrální úpravy podtrhují příběhy jednotlivých písní. Některá místa jsou až dojemná. Jako autor textů zažívám stejné písně zase trochu jinak," uvedl frontman kapely Michal Mareda vystupující pod jménem Márdi.

Písně zazněly za doprovodu několika desítek hudebníků v překvapivých verzích. Například píseň Dezolát, která má na albu tři minuty, byla v živém provedení dvakrát tak dlouhá. Vystupující zvolili netradiční oblečení. Zatímco symfonici vystoupili v džínách a tričkách, rockeři zvolili obleky.

Dirigent Kučera již podobné koncerty absolvoval s Čechomorem, Michalem Pavlíčkem, Davidem Kollerem, maďarskou kapelou Omega nebo Tomášem Klusem. "Rád spojuji zdánlivě nespojitelné hudební světy a i tento koncert je důkazem toho, že se odlišné hudební žánry mohou dobře doplňovat a vzájemně inspirovat. Orchestrální úpravy jsem přizpůsobil syrovému a přímočarému stylu písniček Vypsané fixy a mám dojem, že si hráči PKF tu někdy až punkovou drsnost docela užívají. Naopak některé pomalejší písně dostaly díky orchestrální složce větší jemnost, určitý druh romantiky a samozřejmě zvukovou barevnost," konstatoval.

Jako perličku zahrál PKF na úvod dnešního koncertu ve světové premiéře 2. větu počítačem vytvořené skladby From the Future World, která vznikla na základě analýzy díla Antonína Dvořáka. Vystoupení aplaudovaly tisíce diváků. Podle pořadatelů do dnešního večera prošlo branami festivalu 15.000 lidí a další neustále přijíždějí.

Jubilejní 25. ročník festivalu Rock for People dnes před polednem na letišti v Hradci Králové začal vystoupením pražské kapely Branko's Bridge. Ve večerních hodinách zahraje jedna z největších hvězd letošního jubilejního ročníku festivalu, Bring Me The Horizon z anglického Sheffieldu. Na sedmi podiích se do 6. července představí na 100 kapel, muzikantů a dýdžejů. Největšími hvězdami letošního Rock for People budou vedle Bring Me The Horizon také Manic Street Preachers, In Flames, Rudimental, Kodaline či Franz Ferdinand. Festival ve středu předznamenal tradiční Večírek pro nedočkavé.