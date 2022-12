Vypsaná fixa se opět chystá naplnit vánoční Lucernu

Kapela Vypsaná fixa se chystá na poslední sólový koncert roku, jímž zakončí letošní turné k novému, již desátému řadovému albu Kusy radosti. Po vánočním koncertě v pražské Lucerně se v únoru příštího roku chystá do Bratislavy a naváže jarním turné po českých městech.

Populární pardubická skupina, která funguje už od roku 1994, ještě 17. prosince zahraje spolu s Tomášem Klusem nebo Švihadlem na mladoboleslavském festivalu Kam večer, než 22. prosince opět naplní Velký sál pražské Lucerny. Tradici vánočních koncertů drží už od roku 2007: "Do Lucerny se těšíme! Ten prostor má jedinečný kouzlo. Stačí tam vejít a hned na tebe dopadne. Když jsme tam hráli poprvé, tak to byl koncert, kde se sešla největší žijící část mé rodiny. Skoro nikdo nechyběl. Několik z nich už dnes nežije nebo už se kvůli věku necítí na to tam jít. Určitě si na ně na všechny vzpomenu, až budeme hrát," říká s dojetím frontman kapely Michal Mareda alias Márdi.

Letošní rok byl pro skupinu, která má základy v rocku, punku a vyznačuje se bohatými básnicky laděnými texty z pera svého frontmana, velmi úspěšný. Nové album Kusy radosti vydala v květnu, křest proběhl v červnu v Ledárnách Braník. Vypsaná fixa jej nahrála ve studiu Sono, vydala vlastním nákladem a poté jej fanouškům dala na svých webových stránkách zdarma nebo za libovolně vysoký dobrovolný poplatek k dispozici ke stažení.

V létě následovalo turné po festivalech, jehož vrcholem bylo vstoupení na Rock for People, kde si Vypsaná fixa jako jediná z českých kapel zahrála před více než deseti tisíci fanoušky na hlavním pódiu. V promu nového alba pokračovala skupina i na podzimním koncertním turné. To vše absolvovala s novým basákem Kryštofem Maškem, který vystřídal svého předchůdce Daniela Oravce přezdívaného Mejn. Hned zkraje se postaral o silný divácký zážitek: "Našemu novému basákovi začal při hraní hořet aparát a lidé si mysleli, že je to součást naší show," vzpomíná Márdi na jeden z letních koncertů. Kromě Maška a Márdiho kapelu dál tvoří Milan Kukulský alias Mejla (kytara) a Petr Martínek alias Pítrs (bicí).

Jako první z letošního alba dostal obrazovou podobu singl Buvol, v němž je cítit nostalgie po devadesátých letech, ale jehož text mrazivě rezonuje i dnes, kdy "všichni prahneme po naději", jak v něm zpívá frontman kapely Márdi. Do videoklipu k další skladbě s názvem Kouřící miminko pak režisér Martin Přívratský obsadil Michala Daleckého, Vandu Chaloupkovou a komiky Adélu Elbel a Lukáše Pavláska, který si zahrál hned sedmiroli barmana. Klip, v němž se hodně běhá, měl hned velký úspěch. "Kouřící miminko je svižná, lehce bláznivá píseň a běh coby hybný leitmotiv k ní skvěle sedí. Dokonce mi celkem dost lidí sdělilo, že si tuhle píseň přidává do svého hudebního běžeckého playlistu. A tak se mi režisérův nápad hned od začátku líbil, protože jsem si vzpomněl přesně na tuhle zpětnou vazbu. Skvělé bylo i to, že klip se točil takříkajíc na domácí půdě, takže je to i určitý hold Pardubicím a třeba tím podpoříme turistický zájem o naše město," uvedl Márdi k videu, které se stihlo natočit za jediný den, kdy zrovna probíhala Velká pardubická. Vypsaná fixa v minulosti vytvářela i hudbu do filmů Václav (2007) a Čtyři slunce (2012).

Příští rok čeká skupinu druhá část tour k albu Kusy radosti. Zahájí ji 10. února v Bratislavě a bude pokračovat v březnu a dubnu po městech napříč Českou republikou.