Výstava plakátů v Praze představí jazz s Janou Koubkovou

Výstava s názvem Jak šel jazz s Janou Koubkovou na plakátech představí v Paláci YMCA v Praze od 24. září do 6. listopadu jednu z nejvýraznějších představitelek českého jazzu. Zpěvačku, skladatelku, moderátorku, publicistku a lektorku Koubkovou, která v říjnu oslaví 75. narozeniny, připomene více než dvacítka dobových plakátů a mnoho fotografií z osobního archivu. Výstava bude přístupná denně, vstup je zdarma. Za pořadatele o tom informovala Jana Bryndová.

"Z těch plakátů a fotografií dýchá život jazzmanů před rokem 1989, kdy se jazzu dařilo někdy o něco lépe než jiným žánrům, protože byly většinou bez textů," uvedla Koubková.

Zpěvačka označovaná jako první dáma českého jazzu se narodila 31. října 1944 v Roztokách u Prahy. Na výstavě se představí například plakát JazzSanatoria Luďka Hulana, Vokalízy 1981-2000 a další dobové plakáty hlavně z festivalů. "Plakáty a fotografie jsou mým životním dokumentem, součástí mého života. Naplňovala jsem ho tím, co mě baví a těší - hudbou. A dokonce jsem se jí mohla živit," řekla Koubková, která výstavu spolu s Palácem YMCA pořádá. "Mnohá jména uvedená na plakátech už jsou, bohužel, v jazzovém nebi. Je dobré si je opět připomenout, protože nejen pro jazz, ale pro hudbu vůbec udělali v té době strašně moc," dodala.

Zatím poslední album A tak si jdu... Koubková vydala v roce 2016. Po předchozích nahrávkách Mýdlové bubliny a Smrt standardizmu se na něm opět uplatnila jako textařka. Některé své texty zahrnula před časem do knihy Básně z jazzové dásně. Připouští, že její poslední nahrávky "o jazzu moc nejsou".

Dříve Koubková považovala za pražskou domovskou scénu Jazz Club U Staré paní, kde do změny majitelů dělala i sedm let dramaturgii. Později příležitostně vystupovala v Redutě a v JazzBoatu na lodi Kotva. Pětašedesátiny oslavila koncertem v zaplněné Nové galerii Pražského hradu, kde jí tehdejší prezident Václav Klaus předal Zlatou plaketu. K jejím sedmdesátinám před pěti lety vyšla kompilace s názvem Jazz? Oh, Yes!