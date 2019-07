Woody Allen debutuje v La Scale, uvede Pucciniho operu

Po 51 filmech bude Woody Allen debutovat jako operní režisér ve slavné milánské La Scale. Od 6. do 19. července zde třiaosmdesátiletý americký filmový tvůrce uvede Pucciniho operu Gianni Schicchi, informovala agentura APA.

"Jsem aktivní člověk. Jsem šťastný, že jsem si mohl dopřát pauzu od filmů, abych mohl uvést Pucciniho operu v divadle, jako je La Scala," řekl v úterý Allen při představení opery v Miláně. Gianni Schicchi je pro něj ideální operou. "Je krátká a veselá," řekl Allen, který se prý při režii nechal inspirovat italskými neorealistickými filmy z 50. let.

Allen poprvé režíroval operní dílo v roce 2008 pro operu v Los Angeles.

Po uvedení inscenace odletí Allen do španělského města San Sebastián, kde za dva týdny začne natáčení jeho nového filmu, v němž si zahraje mimo jiné Oscarem oceněný herec Christoph Walz. Zatím poslední Allenův snímek Deštivý den v New Yorku přijde do kin v říjnu.