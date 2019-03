Zakládající člen skupiny Pink Floyd vystoupí v pražské Lucerně

Zakládající člen skupiny Pink Floyd Nick Mason vystoupí 25. července se svou kapelou Saucerful of Secrets ve Velkém sále pražské Lucerny. Britskou rockovou formaci Saucerful of Secrets založil v loňském roce bubeník Mason s kytaristou Lee Harrisem. Na repertoáru mají písně z raného období Pink Floyd z let 1967 až 1973. Oba hudebníky doplňují ještě kytarista Gary Kemp ze skupiny Spandau Ballet, dlouholetý spolupracovník Pink Floyd baskytarista Guy Pratt a klávesista Dom Beken. Za pořadatele o tom informoval Pavel Turner.

"Chtěli jsme připomenout období a atmosféru doprovázející první alba a koncerty Pink Floyd. Je to vlastně výlet do období před deskou The Dark Side of the Moon," uvedl k projektu Mason.

Debutové vystoupení Saucerful of Secrets se uskutečnilo v květnu 2018 v londýnském klubu Dingwalls. Původní idea byla odehrát pár koncertů, ale vystoupení měla tak velkou odezvu, že se rozhodli vyrazit na evropské turné, na které navážou letos v březnu a dubnu v USA a v Kanadě, a poté se opět přesunou do Evropy. Celkem je naplánováno téměř osmdesát koncertů.

"Jsme rádi, že se nám podařilo najít a domluvit termín, a že se tak Praha stane součástí tohoto turné. Velký sál Lucerny jsme vybrali zcela záměrně, protože se atmosférou hodí k tomuto typu koncertu, což potvrdil i management kapely," podotkla za pořádající agenturu 10:15 Entertainment Milena Palečková.

Pětasedmdesátiletý Mason je jediným členem kapely Pink Floyd, který v ní hrál nepřetržitě od jejího založení v roce 1964. Jako bubeník a perkusionista hrál na všech albech kapely od roku 1967, představil se i jako vokalista a jako spoluautor je uveden u několika skladeb Pink Floyd. Jediné skladby, u kterých je Masonovi připsáno celé autorství, jsou The Grand Vizier's Garden Party Parts 1-3 a Speak to Me. Na koncertech recitoval mluvenou část skladby Sheep z alba Animals a při živých představeních alba The Wall v poslední skladbě Outside the Wall hrál s ostatními členy na akustickou kytaru. V červenci 2005 vystoupil Mason spolu s Davidem Gilmourem, Rickem Wrightem a Rogerem Watersem na charitativní akci Live 8, v této sestavě se hudebníci sešli poprvé po 24 letech.

Mason také závodí v automobilových soutěžích, účastnil se například závodu 24 hodin Le Mans. Na Nový rok 2019 obdržel za svoji hudební činnost Řád britského impéria v hodnosti komandéra.