Zápasník Jiří Procházka ztvárnil hlavní roli ve videoklipu Eddie Stoilow. Singl je předzvěstí nového EP

Pražská pop-rocková skupina Eddie Stoilow se hlásí o slovo zbrusu novým videoklipem, jehož hlavním hrdinou je UFC zápasník Jiří Procházka v netradiční roli. Klip vznikl k singlu So Many Times, který je společným dílem frontmana Honzy Žampy a hudebního producenta Ondřeje Jančoviče známého pod pseudonymem DJ Dafonic. Píseň je první ochutnávkou z nadcházející kolaborace Eddie Stoilow & DJ Dafonic a pilotním singlem ze společného připravovaného EP, které vyjde v příštím roce.

Singl So Many Times představuje po zvukové, stylové i produkční stránce start nové éry Eddie Stoilow. "S DJem Dafonicem jsem spolupracoval už v minulosti na několika skladbách. Výsledek byl vždycky super. Je to jeden z nejlepších současných moderních producentů, kterého znám. Skvěle se dohromady doplňujeme. Ačkoli zvuk a styl je moderně hozený do elektroniky, samotný song je pořád založen na ,písničce'. To je vidět i u So Many Times. Je to dynamická, pestrá skladba, ale zároveň i pořádně melancholická," popisuje Honza Žampa.

Klip k singlu So Many Times vznikl pod vedením Daniela Horníka a Jaroslava Zderadičky ze společnosti FILMZLICINCOMPANY, kterým se povedlo skvěle uchopit celý příběh a dát mu správný tvar i krásný obraz. Tato talentovaná dvojice tvůrců už má na svém kontě celou řadu úspěchů. Mezi jejich poslední díla patří například klip k písni Pomalu od Marka Ztraceného. Video se natáčelo v nočním Brně.

Ústřední postavou videoklipu je zápasník Jiří Procházka v roli zarmouceného mladého muže, který je těžce zkoušen životem. Snaží se utíkat před vzpomínkami na svoji tragicky zesnulou lásku, ale nedaří se mu to a jeho dívka tak žije alespoň v jeho srdci dále. "S Honzou jsme kamarádi a moc mě potěšilo, že jsem si mohl střihnout tuhle roli v jeho klipu. Natáčení bylo super, celý mě to hrozně bavilo. Dost pro mě znamená i samotný děj klipu, jde o hodně citlivý téma, který se odráží i do mého osobního života," popisuje Jiří Procházka. Roli jeho lásky ztvárnila mladá talentovaná herečka Vivien Machková.