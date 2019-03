Zemřel hudebník Scott Walker z The Walker Brothers

Ve věku 76 let zemřel americko-britský zpěvák, textař a skladatel Scott Walker, který se proslavil jako člen skupiny The Walker Brothers. Informovala o tom nahrávací společnost 4AD.

The Walker Brothers se proslavili v 60. letech hity jako The Sun Ain't Gonna Shine Anymore nebo Make It Easy on Yourself. Úspěchy slavili především v Británii. Od konce 70. let vydával Scott Walker sólová alba, ve své tvorbě se přitom pouštěl často do experimentování.

Scott Walker se narodil v roce 1943 v americkém státě Ohio jako Noel Scott Engel. Od roku 1965 žil v Británii. V roce 1970 se stal také britským občanem.

"Půl století obohacoval génius muže narozeného jako Noel Scott Engel životy tisíců lidí, nejdříve jako jeden z The Walker Brothers a později jako sólový umělec, producent a skladatel nekompromisní originality," uvedla nahrávací společnost.