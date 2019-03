Zemřel Keith Flint, frontman britské kapely The Prodigy

Ve věku 49 let zemřel zpěvák populární britské skupiny The Prodigy Keith Flint. Podle zpravodajského serveru BBC ho ráno 4. března našli mrtvého v jeho domě ve městě Dunmow v hrabství Essex. Příčina úmrtí zatím není známá, podle vyšetřovatelů zatím nic nenasvědčuje tomu, že by nastalo za podezřelých okolností.

"V nejhlubším šoku a se smutkem můžeme potvrdit smrt našeho bratra a nejlepšího přítele Keitha Flinta. Skutečného průkopníka, inovátora a legendu. Navždy nám bude chybět," napsala skupina The Prodigy na svém twitteru.

Policie byla do Flintova domu přivolána krátce po 9.00 SEČ, uvedl mluvčí policie v Essexu. Zpěvák byl na místě prohlášen za mrtvého.

Známý svou punkovou vizáží se Flint v 90. letech stal ikonou hudební scény. Ke skupině The Prodigy se připojil v roce 1990 jako tanečník a později se stal jejím frontmanem. Jeho hlas se proslavil zejména písněmi Firestarter a Breathe, které patří mezi nejznámější hity skupiny.

Úctu zpěvákovi už vyjádřila řada osobnostní hudební scény, mimo jiné například Ed Simons s britského dua The Chemical Brothers, které podobně jako The Prodigy tvoří elektronickou hudbu. Flinta označil za skvělého muže. Smutek vyjádřila i britská zpěvačka Beverley Knightová, podle níž byl Flint dokonalý. "Právě jsme ztratili titána," napsala na twitteru.

Skupina The Prodigy koncertovala několikrát i v České republice. Loni v létě byla hlavní hvězdou festivalu Rock for People v Hradci Králové.