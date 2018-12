Zemřel oscarový textař Norman Gimbel. Bylo mu 91 let

Ve věku 91 let zemřel 19. prosince ve svém domě v Kalifornii americký textař, držitel cen Oscar a Grammy Norman Gimbel. Podle serveru BBC to oznámil jeho syn Tony Gimbel.

K nejznámějším Gimbelovým textům patří Killing Me Softly with his Song, které zpívala Roberta Flacková, Fugees a další, Happy Days ze stejnojmenného televizního seriálu či anglická verze Dívky z Ipanemy.

"Norman Gimbel byl nadaný a plodný textař, který bude mnoha přátelům a fanouškům velmi chybět," uvedla na svých webových stránách nahrávací společnost BMI.

Norman Gimbel se narodil v Brooklynu a svou kariéru zahájil s hudebními vydavateli Davidem Blumem a Edwinem Morrism. K jeho prvním úspěchům patří text k hitu Andyho Williamse Canadian Sunset v roce 1956. Nejvíce se proslavil prací pro film a televizi. Psal písně pro populární seriály jako Laverne & Shirley, Wonder Woman a H.R. Pufnstuf.

Dlouhodobá spolupráce se skladatelem Charlesem Foxem jim v roce 1973 vynesla cenu Grammy za píseň Killing Me Softly with his Song. V roce 1997 získal Oscara za nejlepší původní píseň It Goes Like It Goes, kterou zpívala Jennifer Warnesová ve filmu Norma Raeová. V roce 1984 byl Gimbel uveden do Síně slávy.