Život Elvise Presleyho byl ztělesněním amerického snu

První nahrávka amerického zpěváka Elvise Presleyho vyšla před 65 lety, 19. července 1954. Singl s písněmi That's All Right a Blue Moon of Kentucky stál na začátku dlouhé řady desek, které "král rokenrolu" stihl natočit do své smrti v roce 1977. Směs country a blues v podání bílého hudebníka s černošským hlasem přinesla něco, co v pop-music do té doby nebylo.

Presley poprvé zabodoval s písní That's All Right (Mama) v červenci 1954, o dva roky později opanoval americkou hitparádu jeho song Heartbreak Hotel. Pak už to šlo jako na drátku: televizní vystoupení, první album a řada známých hitů - například Blue Suede Shoes, I Want You, I Need You, I Love You, Hound Dog, Don't Be Cruel, Love Me Tender, All Shook Up, Jailhouse Rock.

Život Presleyho byl ztělesněním amerického snu. Pocházel z nuzných poměrů, chtěl se stát elektrikářem, svým zpěvem ale dobyl svět. Po službě v armádě koncem 50. let začal Elvis obrovskou popularitu zhodnocovat i na filmovém plátně. Do roku 1969 natočil celkem 31 filmů. Pak se vrátil na pódia a vydal několik singlů.

Presley zemřel 16. srpna 1977 v americkém Memphisu ve věku 42 let na selhání srdce způsobené silnou nadváhou a nestřídmou konzumací stimulujících prostředků.