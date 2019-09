Zlínská filharmonie zahájí sezonu festivalem Harmonia Moraviae

Zlínská Filharmonie Bohuslava Martinů (FBM) zahájí letošní 74. sezonu festivalem Harmonia Moraviae. Úvodní koncert festivalu, který se uskuteční 26. září, je pojmenován "Slavíme s Martinů". Kromě skladby Martinů a Janáčkovy Sinfonietty zazní i violoncellový koncert Antonína Dvořáka, kde jako sólista vystoupí německý violoncellista Leonard Elschenbroich, řekl ředitel filharmonie Josef Němý.

Dvořákův violoncellový koncert byl jedním z posledních koncertů filharmonie v jejím původním působišti, zlínském Domě umění. "Bylo to se skvělým charismatickým cellistou Mischou Maiským. Nyní to bude jiné, mladý německý ambiciózní cellista Leonard Elschenbroich, který hraje se světovými orchestry. Hrozně se těším na jeho podání Dvořákova cellového koncertu," uvedl ředitel.

Festival Harmonia Moraviae nabídne osm koncertů, vystoupí například i Lucie Bílá či komorní sbor Martinů Voices a varhanice Linda Sítková.

Ještě před oficiálním zahájením sezony se filharmonie představí ve středu na open air koncertu na platformě Baťova institutu, v koncertu Rockin´Dreams zazní nejznámější rockové skladby. V pátek je na programu koncert Vzpomínky na Indii věnovaný blížícímu se výročí 150 let od narození Mahátmy Gándhího.

Filharmonie v sezoně připomene také 130 let od narození Martinů, 60 let od jeho úmrtí i 30 let od okamžiku, od kterého filharmonie nese jeho jméno. Filharmonie nabídne v sezoně téměř 30 koncertů v pěti abonentních řadách a dvě desítky mimořádných koncertů. Nebude chybět řada zaměřená na rockovou hudbu.

Zlínská filharmonie se v roce 2010 přestěhovala do nového kongresového centra, které navrhla zlínská rodačka, architektka Eva Jiřičná. Předtím filharmonie působila řadu let v Domě umění, který však už technicky nevyhovoval. Od přestěhování do nových prostor návštěvnost koncertů vzrostla, v letošním prvním pololetí navštívilo koncerty 27 tisíc lidí s průměrnou návštěvností 723 lidí na koncert, kapacita sálu je 761 míst.