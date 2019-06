Zpěvačka Dusilová s VJ Aeldryn podpoří tuzemské památky

Zpěvačka Lenka Dusilová a VJ Aeldryn připravují cyklus představení Monumet/um, kterým v létě podpoří zchátralé památky v severních a západních Sudetech. Hudebně-obrazový benefiční projekt od 27. července do 24. srpna podpoří objekty Kostel Navštívení Panny Marie (Horní Vitkov - Chrastava), Horní hrad Hauenštejn (Ostrov nad Ohří), Jablečné lázně (Jablonec nad Nisou) a Fabrika Temný Důl (Horní Maršov). Monument/um chce upozornit na neutěšený stav vybraných památek. ČTK o tom za umělce informovala Zdena Selingerová.

Vystoupení bude mít formu komponovaného večera, kde nebude chybět krátká přednáška a filmový dokument vztahující se k dané památce. Následovat bude samotné představení, kdy Dusilová svým hlasem, zvuky a hudebními krajinami a Aeldryn svou hrou se světlem, prostorem a organickými videokolážemi vyplní celý prostor objektu.

"Hodně jsem přemýšlela, jak je vymyslet. Tím, že nejsem kompoziční génius, který by dokázal napsat pro každou památku speciální hudební program, což jsem ani neměla v plánu, jsem si řekla, že se vrátím k formě, která mě baví ze všeho nejvíc. Spočívá v živé performanci, v práci s emocemi, kdy k vymyšleným hudebním tématům přidávám hlas, zvuky, hudební krajinky. A kamarád Aeldryn je ozvláštňuje svou hrou se světlem a prostorem," uvedla Dusilová.

"Monument/um přesahuje naši vlastní tvorbu, poutá nás k jednotlivým místům jejich příběhem a energií. Kromě samotné audiovizuální performance, která bude pokaždé jedinečná, tak navíc na moment splyneme s duchem památky a necháme ji, aby skrze nás promluvila," doplnil Aeldryn.

Projekt chce apelovat na veřejnost, že starat se o památky je důležité. "Za jednotlivými památkami stojí velcí srdcaři a místní spolky, které se snaží navazovat na zpřetrhané kulturní kořeny, na výpovědní hodnotu těch kterých míst. Musíme si uvědomit, že mnohá z nich byla po odsunu Němců nebo vinou bývalého režimu zdevastována... Všichni ti lidé mají náš obdiv za to, že se o prostředí, v němž žijí, zase starají, že se je snaží kultivovat. Přáli bychom si, aby je náš projekt v jejich úsilí podpořil, aby třeba vzbudil zájem turistů o jednotlivé památky. To by se nám moc líbilo," sdělila Dusilová.

Koncept vznikl v roce 2015 v Duchcově, kde Lenka Dusilová a Aeldryn společně vystoupili na podporu Reinerovy fresky. Přímo na místě tehdy vznikla živě vytvořená a realizovaná videoprojekce, postavená na práci s originálním analogovým projekčním strojem. Tehdy se zrodil nápad uskutečnit cyklus představení, který by pomohl vícero památkám.

"V začátcích jsme hledali klíč k výběru památek a celému konceptu. Vzhledem k tomu, že jsem prožila větší část dětství v Karlových Varech a jeho krajinách a téma vykořeněnosti se táhne mojí rodovou linií a hudební tvorbou, rozhodli jsme se usadit pilotní ročník právě na sudetských památkách," dodala šestinásobná držitelka ceny Anděl Dusilová.