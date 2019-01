Jeden z nejzásadnějších kytaristů historie Jimmy Page oslaví 75 let

Pětasedmdesátiny oslaví 9. ledna britský kytarista a člen bývalé skupiny Led Zeppelin Jimmy Page, který je považován za jednoho z nejlepších rockových kytaristů na světě. Prestižní hudební časopis Rolling Stone ho zařadil na deváté místo v anketě 100 nejlepších kytaristů všech dob a jeho sólo v nejslavnější písni skupiny Led Zeppelin Stairway to Heaven vyhrálo hlasování čtenářů Guitar Worldu.

Kapela Led Zeppelin, považovaná za průkopníka hardrocku, vznikla v roce 1968 a do svého rozpadu v roce 1980 vydala devět úspěšných a vysoce ceněných alb, přičemž Pageův přínos je neoddiskutovatelný. Součástí života Led Zeppelin byly také skandály, drogy a alkohol. Tehdy by asi nikdo nehádal, že Jimmy Page, koketující svého času také s okultismem a magií, dostane v roce 2005 od královny Alžběty titul důstojníka Řádu britského impéria za charitativní práci ve prospěch dětí v Brazílii.

V září 1980 zastavila triumfální let hardrockové vzducholodi tragická zpráva o úmrtí bubeníka Johna Bonhama, jenž se opilý zadusil vlastními zvratky. V prosinci pak zbývající členové Led Zeppelin oznámili, že bez Bonhama nebudou pokračovat. Po rozpadu skupiny se její členové vydali na sólové dráhy. Page a zpěvák Robert Plant se sešli v roce 1994 na albu No Quarter, které obsahovalo hlavně předělávky jejich starších věcí v severoafrickém hávu. V roce 1998 vyšel jejich další společný projekt Walking into Clarksdale a v témže roce spolu v rámci turné The Guitar And Voice Of Led Zeppelin vystoupili i v Praze. V prosinci 2007 se trojice muzikantů, Page, Plant a John Paul Jones, doplněná o bubeníka Jasona Bonhama, syna zesnulého Johna Bonhama, opět sešla a za obrovského zájmu fanoušků a médií odehrála dvouhodinový koncert.