Kultura pod hvězdami rozjíždí svůj zatím největší 13. ročník plný hvězd!

V květnu odstartuje léto plné kultury a zábavy. Nejen muzikálové tituly se objeví v celkem 22 městech a zavítají i na Slovensko. Diváci se mohou těšit na známé písně, populární tváře, a to vše pod širým nebem.

Kultura pod hvězdami už třináctým rokem baví návštěvníky divadelních představení po celé České republice a na Slovensku. Letos své působení rozšířila na 16 českých a 6 slovenským míst. Kulturní počiny si tak mohou užít lidé od Chomutova, přes Kroměříž až po Košice.

"Na Kulturu pod hvězdami zveme diváky především kvůli zážitku. Ve většině případů se hrají představení na zámcích nebo přímo na nádvoří zámků a propojení krásného místa s krásným zážitkem, to je to, o co nám jde." říká organizátor Radek Priputen.

Vše začne v pátek 17. května v Letním kině Chomutov. Letní kulturní šňůru zahájí úspěšné představení Děti ráje s písněmi Michala Davida. Po dvaceti zastávkách bude cesta Kultury pod hvězdami zakončena velkolepou koncertní show Freddie, a to 1. září ve Žďáru nad Sázavou.

V repertoáru Kultury pod hvězdami převládají hlavně výpravné koncertní verze muzikálů, jako jsou Rebelové, Dracula, Sladké mámení nebo Kleopatra. Milovníci činohry si i letos přijdou na své. Nechybí zvučné tituly a komedie Žhavou novinkou v programu je uvedení koncertní verze muzikálu Troja, který měl tento rok premiéru v pražském Divadle Broadway. Další novinkou jsou dětská představení BibiBum či Lollipopz. "Jsme rádi, že se nám daří navyšovat počet představení i lokací a můžeme tak zprostředkovat něco jedinečného a neotřelého ještě více lidem," dodává Priputen. Dohromady čítá letošní ročník přes 100 představení.

Vstupenky jsou k dispozici na webových stránkách Kultury pod hvězdami. Nově je možné zakoupit ke vstupenkám i pojištění pro případ, že by se divák nemohl z různých důvodů dostavit. Za předpokladu, že je představení již vyprodané, poskytuje Kultura pod hvězdami také službu Hlídacího psa, který podá registrovaným uživatelům informace o uvolněných místech.