Kultura v parku pod soudem, Český Krumlov plánuje nové stavby

Český Krumlov chce v parku pod soudem vybudovat stálou kulturní scénu. Měli by tam vystupovat místní umělci nebo žáci základní umělecké školy. Scéna by měla fungovat od příští turistické sezony, radnice počítá s náklady kolem deseti milionů korun. Město musí kvůli stavbě změnit územní plán. ČTK to řekl starosta Alexandr Nogrády (ANO).

"Bude to stálá městská scéna, kterou bychom chtěli umístit do parku u soudu, který již není v turistickém centru. Měla by sloužit pro volná vystoupení souborů a muzikantů ze základní umělecké školy, z DDM (Domu dětí a mládeže), případně jiných kapel, které tady u nás působí. Scéna by měla být pro Krumlováky volně přístupná. Jde nám o to, aby lidé ze sídlišť měli kam jít; aby jen neseděli doma a nekoukali na televizi," řekl starosta. V letošní sezoně bude v parku u soudu mobilní jeviště. Starosta věří, že stálá scéna bude fungovat od příštího roku.

Kulturu pro krumlovské obyvatele zajišťuje kromě jiných městské divadlo. Nabízí koncerty, divadelní vystoupení, výstavy a jiné akce, pořádá také Slavnosti pětilisté růže. Ve městě je také mnoho muzeí a galerií. Přes léto se v Krumlově koná řada velkých akcí, největší je Mezinárodní hudební festival. Desítky tisíc lidí jezdí na otáčivé hlediště v zámecké zahradě, kde hrává Jihočeské divadlo.

Český Krumlov, v němž žije asi 13.000 lidí, naplánoval na letošek rozpočet s příjmy 463,9 milionu a výdaji 541,2 milionu korun. Schodek 77,3 milionu krylo město z peněz zbylých z minulých let. Na investice vyčlenilo 105 milionů. Nově, po rozpočtových opatřeních za první čtvrtletí, plánuje příjmy 484,6 milionu, výdaje 637,8 milionu a schodek 153,1 milionu. Investice stoupnou na 176 milionů. Peníze přidala radnice na opravy mostů, bazénu nebo na energetické úspory.