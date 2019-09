Autor Habermannova mlýna napsal román o ztracených studentech

Autor románu Habermannův mlýn Josef Urban napsal další knihu inspirovanou skutečnými událostmi. Tentokrát se hlavní hrdinové vydají do srdce albánských hor, kde budou pátrat po osudu ztracených českých studentů. Urbanův románový thriller je postaven na svědectví místních lidí i zahraničních vyšetřovatelů, která vedou k překvapivému konci a šokujícímu rozluštění letité záhady. Knihu Návrat do Valbone vydá 1. října nakladatelství The Dog Trail. Informovala o tom Erika Daňková.

Kniha vychází z události, která se stala v roce 2001. Tři čeští studenti tehdy rodičům řekli, že jedou do Rumunska, ve skutečnosti všichni tři odjeli dál na jih. Poslední zprávy o nich pocházejí z albánské vesnice Teth. Jejich zmizení nikdo nevysvětlil, dokonce ani Interpol. Do případu se vložil i tehdejší prezident Václav Havel, který žádal o pomoc svůj albánský protějšek.

V roce 2016 požádala matka ztracených synů Josefa Urbana, aby se na vlastní pěst pokusil zjistit, co se před lety přihodilo. "Chtěl jsem vyhovět zoufalým rodičům, ale vůbec jsem netušil, do čeho se to zapletu," uvedl Urban. Autor podnikl do inkriminované oblasti několik výprav, hned první ale byla zásadní. "Trasu, na které před lety zmizeli studenti, jsem celou prošel pěšky, abych si udělal představu o možnostech zbloudění či pádu do propasti, jak o tom psala česká média," popisuje autor. "V osamělé vesnici jsem jednoho večera narazil na muže, který si osudné události z roku 2001 pamatoval. Abych si doplnil a ověřil jeho informace, musel jsem objet půlku Evropy," říká.

Románový thriller Návrat do Valbone je podle nakladatele plný dobrodružství, odhodlání nalézt pravdu, ale i obrovské lidské tragédie, zapříčiněné společenskou liknavostí a touhou po zisku. Urban chystá podle své nejnovější knihy, k níž napsal předmluvu známý srbský režisér a hudebník Emir Kusturica, film, podobně jako tomu bylo u jeho předchozích děl Habermannův mlýn či Tenkrát v ráji.

Josef Urban je spisovatel, scénárista a přírodovědec. Absolvoval Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy a býval reprezentantem Československa ve sjezdu na divoké vodě. Spoluzaložil expediční společnost, která se věnovala vodáckým průzkumům a prvosjezdům divokých horských řek na třech kontinentech. Jeho první práce na filmu se věnovaly přírodním tématům, později se začal věnovat kontroverzním okamžikům historie Československé a České republiky. Jeho knihy Habermannův mlýn, 7 dní hříchu, román Tenkrát v ráji a další se dočkaly řady ocenění i filmového zpracování.