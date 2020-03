Básně z internetového vyhledávače vyjdou knižně

Neobvyklé básně, které mimoděk vznikají při práci s internetovým vyhledávačem Google, dostanou podobu tištěné knihy. Pod názvem Google poezie a s podtitulem Psáno našeptávačem ji připravuje brněnské nakladatelství Backstage Books. Peníze shání také prostřednictvím komunitního financování, kampaň běží na webu Startovač.

Princip Google poezie je jednoduchý. Když člověk začne ve vyhledávacím okně zadávat svůj dotaz, "našeptávač" mu začne automaticky navrhovat seznam možností. Někdy vzniknou překvapivé, vtipné či poetické kombinace. Průběžně zveřejňované básně sleduje na facebooku 15 000 lidí, už dřív vznikla elektronická kniha.

Tištěná kniha bude výběrem toho nejlepšího za sedm let. "Půjde o ideální publikaci jak pro toho, kdo Google poezii lajkuje dlouhé roky, tak pro někoho, kdo neví, co to Google poezie nebo našeptávač je," uvedl Tomáš Miklica, hlavní autor knihy.

Podle šéfa nakladatelství Backstage Books Martina Tomana je Google poezie za všech okolností upřímná a na nic si nehraje. "Je dostatečně drzá, avšak zůstává humorná. Vzhledem ke svojí mnohovrstevnatosti může oslovit různé typy čtenářů, přitom ukazuje život ve své ryzí podstatě se značně tragikomickým přesahem, který v mnoha konkrétních básních nabývá až existenciálního rázu. To vše bez zbytečného patosu a slovní vaty," popsal Toman.

Součástí knihy bude předmluva jazykovědce Karla Pioreckého z Ústavu pro českou literaturu a rozhovor se zakladatelem světového fenoménu Google Poetics, Finem Sampsou Nuotiem. Grafik Martin Stehlík pro knihu navrhl čtvercový formát a minimalistické provedení, v detailech odkazující na prostředí a prvky vyhledávače.