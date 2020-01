Bude se dražit vzácný tisk souboru Shakespearových her

Vzácná kniha z roku 1623, která představuje první souborné vydání her Williama Shakespeara, bude v dubnu nabídnuta v aukci, oznámila aukční síň Christie's. Publikace - všeobecně známá pod názvem First Folio - by se podle očekávání dražitele mohla prodat za čtyři až šest milionů dolarů (zhruba 91 milionů až 136 milionů korun).

Exemplář, který půjde do dražby, je jedním z pouhých šesti známých kompletních výtisků, které se nacházejí v soukromých rukou, uvedla agentura Reuters.

First Folio obsahuje 36 Shakespearových her, včetně několika, které do té doby nebyly zveřejněny a bez zahrnutí do tohoto souboru mohly být ztraceny, jako například Macbeth či Bouře. Soubor Shakespearových her sestavili jeho přátelé po autorově smrti.

Knihu nabídla do prodeje soukromá univerzita svobodných umění Mills College z kalifornského Oaklandu. Před aukcí, stanovenou na 24. dubna, se bude tento exemplář vystavovat v několika městech. Turné začne příští týden v Londýně, dalšími zastávkami budou například Hongkong a Peking.

Rekordní aukční cena za First Folio činí bezmála 6,2 milionu dolarů, a byla podle Christie's zaplacena v roce 2001.