Cenu Costa získala biografie o ukrývané židovské dívce

Knihou roku se při úterním udílení britských literárních cen Costa stala biografie mapující osud židovské dívky, kterou během druhé světové války ukrývala v Nizozemsku cizí křesťanská rodina. Knihu s názvem The Cut Out Girl (Vynechaná dívka) napsal oxfordský profesor anglistiky Bart van Es, který má k jejímu příběhu velmi osobní vztah - před nacisty ji totiž skrývali jeho prarodiče. Sama hlavní hrdinka Lien de Jongová, které je nyní 85 let, se předávání literární ceny osobně zúčastnila, napsal deník The Guardian.

"Je to nesmírně důležitá kniha. Je to příběh, který by nikdo nevyprávěl, pokud by po něm (autor) nepátral... Je to nádherně napsané, velmi zdrženlivě. Všechny nás to velice překvapilo. Cítili jsme, že to je skrytý klenot, o němž opravdu chceme dát všem vědět," uvedla šéfka poroty Sophie Raworthová.

Biografie Lien de Jongové zaujala porotce mimo jiné i tím, že se nesoustřeďuje pouze na její traumatické dětství a dramatické skrývání, ale i na pozdější osudy a odhaluje i průběh pátrání, které její autor podstoupil. Mimo jiné poskytuje i širší pohled na to, jak se během války chovali lidé v okupovaném Nizozemsku, kde podle mnoha historiků občané s nacistickou mocí kolaborovali více, než v jiných západoevropských zemích.

Van Es se stal celkovým vítězem cen Costa, když porota tento měsíc vyhlásila laureáty v pěti kategoriích - kromě biografie šlo o dílčí ceny za nejlepší román, za dětskou knihu, za poezii a za debut. Ty získali Sally Rooneyová za román Normal People (Normální lidé), J.O. Morgan za básnickou sbírku Assurances (Záruky), Hilary McKayová za dětskou knihu The Skylarks' War (Válka skřivanů) a Stuart Turton za debutový román The Seven Deaths of Evelyn Hardcastle (Sedm srmtí Evelyn Hardcastleové).

Literární ceny Costa mohou získat autoři z Británie a Irska, celkové vítězství je spojeno s finanční odměnou 30 tisíc liber (zhruba 900 tisíc korun).