Co číst o Vánocích? Klub nenapravitelných optimistů a Maus

Další hektický rok je téměř za námi a s nadcházejícími svátky se nabízí vidina zaslouženého odpočinku. Vzniká tak příležitost k otevření jedné z knih, které se nám kupí na nočním stolku, a konečně si ji vychutnat. Komu by před Vánocemi komínek knížek přece jen došel, může se inspirovat našimi knižními tipy.

Volání kukačky

Pod pseudonymem Robert Galbraith se neskrývá nikdo jiný, než slavná autorka knih o Harrym Potterovi, J. K. Rowlingová. Volání kukačky je jejím prvním kriminálním románem a současně pilotním dílem série případů detektiva Cormorana Strikea. Nutno říct, že podařeným. Soukromý vyšetřovatel si vás získá svým důvtipem - a paradoxně i nevraživostí - podobně jako jeho pohotová asistentka Robin. Jednoho dne se modelka Lula Landryová vrhne dolů ze zasněženého balkonu a policie případ uzavře jako sebevraždu. Lulin bratr má však o celé záležitosti pochybnosti, a proto najme Strikea, aby zjistil pravdu... První kniha dosud třídílné série je natolik napínavá a čtivá, že vás naprosto pohltí. Kdo miluje detektivky, zamiluje si i případy Cormorana Strikea.

Někdo blízký

Rovněž inspektor Adam Fawley řeší zapeklitý případ, osmiletou Daisy Masonovou někdo unesl. Beze stopy zmizela z večírku, který pořádali její rodiče na zahradě rodinného domu. Zkušenost inspektorovi napovídá, že únoscem dítěte bývá často někdo z jeho blízkých. A Daisyina rodina se chová trochu nezvykle: její matka se sice snaží při výslechu působit normálně, ale její otec je chladný a nepřístupný, bratr zase zaražený. Nikdo z nich však neváhá vyjádřit svůj názor na událost prostřednictvím sociálních sítí... Inspektor se snaží najít jakoukoliv stopu, jež by vedla k děvčátku, které jako by se propadlo do země. Z psychologického dramatu z prostředí sociálních médií přímo mrazí.

Klub nenapravitelných optimistů

O svátcích má člověk více prostoru k přemítání. Není proto od věci před Vánocemi sáhnout i po obsáhlejší knize, jakou jsou například "optimisté". Chvíli možná potrvá, než se prokoušete začátkem tohoto mnohovrstevnatého románu, výsledek však bude stát za to. V roce 1959 je Michelovi Marinimu dvanáct let a zažívá první krizi: jeho rodiče se neshodnou a jeho bratr narukuje do války v Alžírsku. Útočištěm malého chlapce se stane utajovaný šachový klub ve čtvrti Montparnasse, kde se scházejí uprchlíci z východního bloku a vyprávějí jen stěží uvěřitelné historky. Jak Michael dospívá, stává se právoplatným členem šachového společenství a zároveň i jedním z nenapravitelných optimistů.

Maus

O Vánocích myslíme na druhé, ale ne vždy jsou tyto vzpomínky veselé. To ovšem neznamená, že je máme pustit z hlavy... Komiks Arta Spiegelmana Maus je děsivou připomínkou holocaustu, v uměleckém hávu: místo osob zde vystupují myši, kočky a jiná zvířata. Příběh výtvarníkova otce oslovil miliony čtenářů po celém světě a je jedním z vrcholných děl moderní světové literatury. Maus se snaží přispět k tomu, aby lidé nezapomněli na to, co znamenal nacismus.