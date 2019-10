Čtení na chladnější dny: Kniha života a Sedm barev krve

S podzimem přicházejí chladnější dny a s nimi také chuť na dobrý román. Coby literární inspirace poslouží knižní novinky, které jsme pro vás připravili na druhý říjnový týden. Začtete se do mrazivých thrillerů Sedm barev krve či pokračování Městečka Pines. Příznivce fantasy literatury a milostných románů potěší Kniha života nebo Jediný příběh od britského spisovatele Juliana Barnese. Příběhy domů slavných zase nadchnou příznivce českých celebrit a architektury.

Sedm barev krve

Tři vraždy, tři ženy, tři měsíce. Vrah ve třech vzkazech podává svědectví o sedminásobném "uzdravení" a berlínští vyšetřovatelé žijí v tenzi. Vražedná série náhle ustane a lidé začínají zapomínat. Jen státní zástupkyně Helena Faberová ví, že jde o pouhý začátek. Rok nato přijde o život čtvrtá žena a Faberová jde po krku zabijáka, který si přezdívá Dionýsos. Helena však netuší, že další obětí má být právě ona a vrah se nezastaví, dokud nebude "uzdravena" i státní zástupkyně... První díl detektivní série německého spisovatele Wilhelma Uweho vydalo nakladatelství Kalibr.

Městečko Pines 2

Slyšeli jste někdy o městečku Pines? Je to malá, poklidná americká víska, kterých najdete v Idahu nespočet. Tedy, alespoň se to zdá na první pohled. Agent tajné služby Ethan Burke si s místem užil své a řekl by o něm něco zcela jiného... Pokračování slavného sci-fi thrilleru je předlohou úspěšného seriálu M. Night Shyamalana. Co skutečně ukrývá městečko v lesích?

Dílo amerického tvůrce Blakea Crouche vydalo nakladatelství Laser.

Kniha života

Čarodějnice Diana Bishopová a její milenec upír Matthew Clairmont cestují časem z dob alžbětinského Londýna do současnosti. Diana čeká dítě a je odhodlána bránit každému, kdo by chtěl uloupit tajemství čarodějnic dávných dob, ukryté v Ashmoleově svazku. Než se ovšem dvojici podaří odkrýt obsah rukopisu neboli Knihy života, musí obhájit i svůj zapovězený vztah. Závěrečnou část trilogie americké spisovatelky Deborah Harknessové u nás vydalo nakladatelství Laser.

Příběhy domů slavných



Oslovuje vás genius loci míst či domů? O historii českých budov a krásách architektury bylo napsáno mnoho knih, autorka knihy Příběhy domů slavných se však zaměřuje na osudy lidí, kteří domy obývají. Dílo je protkáno postřehy i jejími osobními zážitky, čímž místa získávají nový rozměr. Na Masarykově nábřeží žila Lída Baarová, ve Faustově domě Helena Růžičková, na Kampě zase Jan Werich a o dalších osobnostech se dočtete v publikaci známé autorky Blanky Kovaříkové. Kniha je doplněna o pestrou fotografickou přílohu a vydalo ji nakladatelství Brána.

Jediný příběh

Nový román Jediný příběh z pera literáta Juliana Barnese popisuje příběh mladého studenta a stárnoucí ženy. Podobně jako ostatní autorovy romány je i tento členěn do tří částí, ve kterých dochází k pozvolnému odkrývání pohledu na osudový poměr. Milostný příběh, jenž se odehrává v Anglii za šedesátých let, zobrazuje tehdejší všudypřítomnou prudérnost a tamní pokrytectví. Dílo britského spisovatele vyšlo v Čechách v nakladatelství Odeon.