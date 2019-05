Dcera Karla Zemana pokřtila audioknihu Cesta do pravěku

Výtvarnice Ludmila Zemanová, dcera režiséra Karla Zemana, ve středu v pražském Muzeu Karla Zemana pokřtila audioknihu Cesta do pravěku. Křest audioknihy s vypravěčem Oldřichem Kaiserem, který byl druhým z kmotrů, byl vyvrcholením akce Cesta do pravěku. Její součástí byla dobrodružná hra pro děti a přednášky paleontologa Štěpána Raka.

"Po zhlédnutí filmu Cesta do pravěku v televizi značky Mánes se mnou nebyla řeč. Přestal jsem chodit do školy, na učení kašlal a vydal se navštívit pravěk. Loďku jsem neměl, tak jsem se brodil řekou Nisou, která protéká městem Libercem, hledal trilobity, až mě po dvou dnech zadržela hlídka Veřejné bezpečnosti. Byl jsem vrácen rodičům, dostal dvojku z chování a měl zákaz dívat se na televizi," uvedl Kaiser, který místo tradičního šampusu pokřtil nahrávku pískem. Měl evokovat závěr filmu a symbolizovat plynoucí čas.

Cesta do pravěku se stala průlomovým dílem české i světové kinematografie. Celé generace dětí se díky tomuto příběhu seznámily s minulostí planety Země, s rostlinami a živočichy, které zásluhou kreativity a trikového umění tvůrců poprvé spatřily v pohybu. Audiokniha vedle napínavého děje nabízí původní filmové zvukové efekty, dialogy a hudbu. Tvůrci využili toho, že film Cesta do pravěku je vyprávěním chlapce Petra, který vzpomíná na dobrodružnou výpravu. Jen roli vypravěče převzal v audioknize dospělý muž, který vzpomíná stejně jako kluk ve filmu, pouze s odstupem desítek let.

"Výrazný přednes vypravěče (Kaisera) zní tak věrohodně, že není pochyb o tom, že je jedním z chlapců, kteří dobrodružství v pravěku skutečně prožili. Výsledný příběh v audioknize zůstává stále tím napínavým, inspirativním a radostným příběhem pro děti," řekla Ludmila Zemanová.

Cesta do pravěku je film z roku 1955, inspirovaný ilustracemi Zdeňka Buriana, které vytvořil s pomocí vědecké konzultace s paleontologem Josefem Augustou. Čtveřice chlapců v něm putuje proti toku času. Vzrušující setkání s pravěkou faunou a flórou si pečlivě zaznamenávají do deníku.

"Dnes se divím, kde jsem našel odvahu pustit se téměř s holýma rukama do tak neobvyklého projektu. Jako režisér jsem musel potlačovat dramatičnost děje, aby bylo dost prostoru pro vědecký výklad, jako výtvarník jsem se musel držet realistického pojetí, opět v zájmu vědy. Ale na to jsem tenkrát nemyslel, šlo mi hlavně o to, abych ukázal fantastický svět, který příroda vytvořila před mnoha miliony let. Využil jsem k tomu všech imaginačních možností filmu, proto jsem spojil film hraný, kreslený a loutkový v jeden celek," vzpomínal Karel Zeman.

Cesta do pravěku se dočkala v roce 2019 restaurování díky projektu Čistíme svět fantazie a u této příležitosti se objevila po 64 letech v kině.