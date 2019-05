Festival spisovatelů: hostem bude Australanka Greerová

Festival spisovatelů Praha se letos uskuteční od 16. do 20. října v Senátu a jeho motto je Krása spasí svět. Jako prvního hosta pořadatelé oznámili na webu australskou spisovatelku Germaine Greerovou, jednu z představitelek feministického hnutí 20. století. Je autorkou mnoha populárních knih, nejznámější je Eunuška (The Female Eunuch) z roku roku 1970, která se stala mezinárodním bestsellerem a formovala názory mnoha podobně smýšlejících lidí.

Greerová se narodila roku 1939 v australském Melbourne a patří podle pořadatelů festivalu k pozoruhodným intelektuálkám moderní doby. V roce 1956 získala bakalářský titul na pedagogické fakultě Melbournské univerzity. Po promoci se přestěhovala do Sydney, kde se stala členkou levicové anarchistické organizace Sydney Push, která kromě jiného odmítala monogamii. V roce 1963 získala doktorát a začala učit na univerzitě v Cambridge. Ve své disertační práci se věnovala raným shakespearovským komediím. Roku 1989 se vrátila na Cambridge a později přešla na univerzitu ve Warwicku, kde učí dosud. Působí na katedře anglické a komparativní literatury.

Počínaje publikací jejího prvního literárního textu vzbuzovaly její názory kontroverze. Greerová se začala ve své době zabývat věcmi, kterým se ostatní vyhýbali. "Její práce o sexu, vztazích, menstruaci, manželství, o konzumním stylu života odmítající předstírat, že ženy nekrvácejí a nesouloží, boří hranice mezi tím, co děláme a co píšeme," uvádějí pořadatelé festivalu.

Eunuška je jedním z klíčových feministických textů, které vyšly v roce 1970; je součástí druhé vlny feminismu 60. a 70. let, navazující na úsilí první vlny ze začátku století a vyrůstající z obecného radikálního odporu vůči establishmentu a z boje za občanská práva v 60. letech. Druhou vlnu feminismu ve Spojeném království a v USA charakterizovalo revoluční zpochybnění tradičních názorů na to, co je politické.

Feministické hnutí bylo, zvláště v Británii, jedním z mnoha radikálních a idealistických hnutí vyrostlých z levicové politiky, ale autorky jako Greerová rozšířily představu o politice i mimo hranice tradičních asociací s politikou a zahrnuly do ní aspekty každodenního života, jenž byl do té doby považován za striktně osobní - sexualitu, reprodukci, vztahy, násilí na ženách či rodinný život.

K pracím Germaine Greerové patří Překážkový běh, Sex a úděl, Změna, Celá žena, Shakespearova manželka, Kluk, O zuřivosti a znásilnění.