Johan Theorin vydává pokračování příběhu o Jarmalandu

Světově uznávaný švédský spisovatel Johan Theorin vydává novou fantasy knihu s názvem Jarmaland 2 - Hon na vittry, které navazuje na předchozí díl Bitva o Salajak. Příběh je zasazen do Skandinávie 14. století, do doby plné válek o bohatství a moc. Z originálu Jakten på hwitrerna přeložil Jaroslav Bojanovský, vydalo nakladatelství MOBA.

Pod horou Salajak je dobojováno, hrad padl a lidé zvítězili, ale boj proti vittrům nekončí.

Mnozí z nich po bitvě utekli do podzemních chodeb a propasti Jarmaland, do říše temnoty a životu nebezpečných bytostí. Vitterská bojovnice Ristin a princ Dhor, kteří jen o vlásek unikli smrti, se pomalu vydávají do jejích hlubin, pronásledováni skupinou vojáků, rytířů a elfů. Vedou je bratři Niklis a Jöran, protože k tomu mají velmi osobní důvod: chtějí se pomstít.

Jarmaland je pro ně zcela neznámý svět, kde vane ledový vítr a ve stínech číhá zlo. Všichni se musí ze všech sil snažit, aby tuto náročnou výpravu přežili, ale jen někomu se to podaří...

Spisovatel Johan Henrik Theorin se narodil ve švédském Göteborgu roku 1963. V roce 2007 se dostal do povědomí čtenářů románem Skumtimmen (Mlhy Ölandu), za který téhož roku obdržel cenu za nejlepší detektivkářský debut roku. Theorin se proslavil především "ölandskou sérií" (Mlhy Ölandu, Smršť, Zkamenělá krev, Mlýny osudu). Jde o detektivní romány odehrávající v severní části ostrova Öland.