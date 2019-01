Kanada získala Hitlerovu knihu o holocaustu v Severní Americe

Kanadský národní archiv získal do své sbírky vzácnou nacistickou knihu, již pravděpodobně měl ve své sbírce vůdce třetí říše Adolf Hitler. Publikace je důkladným katalogem židovských obyvatel na území USA a Kanady. Jsou v ní nastíněny plány, jak v případě převzetí kontroly nad Severní Amerikou zrealizovat holocaust. Zprávu přinesly servery The Guardian a kanadský National Post.

Knihu o 137 stranách s názvem Statistics, Media, and Organizations of Jewry in the United States and Canada publikoval v roce 1944 německý výzkumník a lingvista Heinz Kloss, který s nacisty hojně spolupracoval. Koncem třicátých let žil v USA, kde nejspíš sbíral poznámky do své připravované knihy. O jeho možném pobytu v Kanadě žádné informace nejsou.

Kniha se považuje za velice vzácnou, na světě existuje jen pár výtisků. V loňském roce ji online zakoupili knihovníci z národního archivu v Ottawě. Podle kurátorů jde o předmět, který obsahuje kus důležité historie. V Kanadě je kniha odhalena v době, kdy v zemi rostou antisemitské nálady, píše The Guardian.

"Tahle kniha dokazuje, že holocaust nebyl jen evropskou událostí - byla to událost, která jen neměla příležitost rozšířit se za hranice Evropy. Připomíná nám, že konflikty a lidské tragédie, které se udály od nás tak daleko, si mohly najít svou cestu i do Severní Ameriky," řekl pro The Guardian kurátor národního archivu Michael Kent.

"Tyto informace by byly stavebním kamenem pro zavedení konečného řešení židovské otázky v Kanadě. Pachatelé holocaustu by se tak dozvěděli, do jakých měst mají vniknout, aby Židy našli," citoval kurátora pro změnu server National Post. V knize jsou uvedena čísla počtu Židů ve velkých (například Vancouver) i menších městech (například Glace Bay) včetně informací o etniku a jazyku tamních lidí.

Kenta šokovalo, jak přehledně byla kniha napsána. "Myslím si, že to musíme považovat za součást všech těch hrůz, které během druhé světové války a holocaustu udály - je to přiznání toho, jak moc intelektuálního úsilí bylo do podobných prací vloženo," dodal.

Kniha za sto tisíc

Experti věří, že kniha byla dokonce v knihovně samotného Adolfa Hitlera v jednom z jeho tajných bunkrů v Alpách. Uvnitř výtisku je totiž svastika a slova Ex Libris Adolf Hitler. Kopii získal archiv od soukromého sběratele z USA za 4,5 tisíce dolaru (asi 102 tisíce korun). Poprvé ji veřejnosti odhalí v neděli při příležitosti Mezinárodního dne památky obětí holocaustu.

A proč se archiv rozhodl knihu i přes její zvrácený obsah koupit? "Nevybíráme a rozhodně bychom neměli vybírat si pouze ty záznamy, které ukazují část historie jen v pozitivním světle," uzavřel stručně Kent s tím, že celá publikace bude časem zdigitalizována a zveřejněna na webových stránkách archivu.