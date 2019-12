Kniha TÝDNE: Osvícení od Stephena Kinga

Stephena Kinga znají snad všichni milovníci strašidelných a napínavých příběhů. Jeho knihy se postupem času stávaly čtenářskou klasikou a jeho díla jsou oceňovány i literárními kritiky. Jedním z jeho prvních románů, kterými si získal obdivovatele pro celém světě je Osvícení. Světlo světa román spatřil v roce 1977, kdy měl autor svou slibnou kariéru ještě daleko před sebou. Jeho nejznámější klasické hororové romány jako To nebo Řbitov zvířátek zatím čtenářskému světu nebyly známy. Avšak i když je Osvícení jedním z Kingových prvních románů, hned si našel světovou proslulost. Svůj podíl na to má dozajista jeho legendární filmové zpracování od režiséra Stanleyho Kubricka, kde v hlavní roli září Jack Nicholson.

Osvícení není kniha jen o postavách a jejich příběhu, jednu z nejdůležitějších rolí v ní hraje hotel Overlook. Tajemné místo, které v sezoně kypí životem a zákazníci se do tohoto odlehlého hotelu uprostřed hor hrnou s velkým nadšením. Jenže když sezona skončí, z hotelové haly se stane prázdné a opuštěné místo, které se najednou stává nehostinným a samotný pobyt v hotelu čím dál tím děsivější. Ale je opravdu hotel tak opuštěný, jak se zdá? V samotné knize je řečeno, že každý hotel má své vlastní strašidlo, jen některý hotel jich má o mnoho víc než jen jedno.

A do tohoto prostředí se vydává Jack Torrence se svou rodinou. Jack je neúspěšný spisovatel, který dostal vyhazov ze školy, kde učil angličtinu. Práce zimního správce hotelu Overlook je jeho poslední šance, jak zachránit nejen sebe ale i svoji rodinu. Proto se Jack s manželkou Wendy a jejich synem Dannym ocitají na půl roku odříznuti od civilizace v hotelu, který má temnější pověst, než by se na první pohled mohlo zdát. Půl roku je dlouhá doba a nový návštěvníci se budou muset popasovat s nemnohými nástrahami, které na ně hotel nastraží. Situaci komplikuje i to, že šestiletý Danny není jen tak obyčejný kluk, jsou u něj patrné nadpřirozené schopnosti, díky kterým dokáže předvídat budoucnost nebo číst myšlenky. A není to přesně to, po čem hotel touží? Otázkou proto zůstává, jestli si noví obyvatelé dokážou udržet zdravý rozum a nenechají se ovládat duchem hotelu, protože nikdo přesně neví, kdy se věci mohou kompletně vymknout z rukou, protože zlo hotelu může číhat za každým rohem.

Záhadná a tajuplná atmosféra bude čtenáře při čtení doprovázet již od samého začátku. Čtenáři, kteří preferují hororový žánr, se rozhodně při čtení nebudou nudit: napětí se stupňuje, až samotný čtenář nedokáže ani krok, aniž by u sebe Osvícení neměl. Čtenáři ocení Kingův nepřehlédnutelný literární um, který je na tolika místech v knize přítomný. Nebezpečná a tajuplná atmosféra opuštěného hotelu, odříznutého od civilizace, dokáže zaujmout tak, že se čtenář bude schopen vcítit do pocitů bezmocnosti všech tří obyvatelů.

Originální román s hororovými prvky zaujal i hollywoodské producenty a film z roku 1980 se brzy stal kultovním. Atmosféra je ve filmu umocněna velmi dobrou hudbou a nepřehlédnutelnými hereckými výkon. Paradoxně však Stephen King nebyl s adaptací své knihy spokojen a údajně film označil za nejhorší zfilmovanou adaptaci svého díla. Film i kniha se ve spoustě příběhových linií rozchází, proto doporučujeme, aby si čtenář nebo divák názor na Osvícení udělal sám. Filmové i to knižní.