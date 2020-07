Kniha TÝDNE: Předběžné varování od Neila Gaimana

Léto je již v plném proudu a většina čtenářů si během dovolené chce užít nenáročnou, nejlépe oddechovou knihu. Předběžné varování od známého britského spisovatele Neila Gaimana se stane neocenitelným společníkem jak na pláži, tak na zahrádce chalup nebo v případě deštivého počasí v teple domova.



Čtenáři během četby nebudou muset přemýšlet nad složitým příběhem, velkým množstvím postav a nerozluštitelnou zápletkou. Jedná se totiž o povídkovou knížku a ve spojitosti s takovým jménem, jako je Neil Gaiman, nemůžete při její koupi udělat chybu. Neil Gaiman je světoznámý britský spisovatel, který svým jedinečným literárním stylem přilákal již mnohé čtenáře. Autor je neodmyslitelně spojen s žánry sci-fi a fantasy. Některá jeho díla byla i z filmována, mezi ty patří například Hvězdný prach, Koralina nebo Dobrá znamení (tuto publikaci napsal společně s dalším výborným britským spisovatelem Terrym Pratchettem).

Dokážete si představit, že se vám ozve dívka, kterou jste si vymysleli, abyste mohli říkat, že s ní chodíte? Na to, jak by to mohlo dopadnout, si musíte počkat na knihu. Jedná se totiž o jednu z pětadvaceti povídek sepsaných Neilem Gaimanem. A opravdu by se dalo říct, že stojí za to si je přečíst. Všechny milovníky dobré četby čeká špetka napětí a velká porce originálních příběhů hrajících si s představivostí. V knize se nacházejí mimo jiné minipovídky sestavené ke kalendářním měsícům nebo povídka o Sherlocku Holmesovi. Ta zaujme především netradičním pohledem na tohoto legendárního detektiva. Další povídka nazvaná Klik Klak Chřestivak zase dokáže vystrašit natolik, že se mnozí čtenáři při jejím čtení budou bát i ve dne. Autor si ve všech pětadvaceti příbězích hraje s lidskou fantazií, a jak píše již v úvodu knihy, "my všichni máme svoje malé spouště... věci, které na nás čekají v temných chodbách našich životů". Je dost možné, že si každý v knize najde tu svoji.

Povídky jsou určeny pro všechny typy knihomolů. Dokážou zaujmout i přes svou kratší délku a ti, kteří mají rádi nečekané konce a lehce strašidelnou atmosféru, si je od začátku zamilují. Povídky jsou zajímavý literární žánr, kdy spisovatel musí na krátkém prostoru vystihnout a popsat celý nový svět s příběhem, jenž musí na první přečtení bavit. Ideální pro letní dovolenou - čtenář může odbíhat od čtení, aniž by se potom v ději ztratil a marně přemýšlel, kde předtím skončil.

Nejenže jsou povídky velmi čtivé, ale také dokážou vyvolat spoustu emocí od strachu po smích až po sentimentální náladu. Právě díky tomuto originálnímu pojetí je kniha ideálním společníkem na dlouhé cesty, protože přináší velkou porci odpočinkových příběhů, které se čtou jedním dechem.