Kniha TÝDNE: Vox od Christiny Dalcherové

Svět bývalé vědkyně a uznávané neurolingvistky Jean McClellanové je ponořen do ticha. Nový život, který je nucená vést, si nejspíš neuměla představit ani v nejdivočejších snech. A není rozhodně sama. Stejně jako všechny ženy v Americe i ona s příchodem nové vlády přichází takřka přes noc o svou práci, přátele, možnost být politicky či společensky aktivní a vycestovat za hranice země. Co je ale nejdůležitější - přichází o svůj hlas. S nástupem nové ideologie se totiž povinným doplňkem každé ženy stává náramek na zápěstí, který počítá slova. Pokud překročí denní kvótu sta slov, tělem jí projede elektrický výboj.

Dystopický román z nepříliš vzdálené budoucnosti od americké autorky Christiny Dalcherové upozorňuje na důležitost jazyka a otevírá témata feminismu, rovnoprávnosti žen a mužů ve společnosti a rovněž nebezpečí fanatismu, pokud se mu nechá dostatečný prostor. Autorka tvrdí, že román je těžké přiřadit ke konkrétnímu žánru, ovšem jak sama říká, pokud si dokážete představit spojení Stepfordských paniček od Iry Levina s Příběhem služebnice Margarety Atwoodové posypaný trochou neurolingvistiky, pak jste na dobré cestě.

Vox detailně vykresluje praktiky nové ideologie, která obsáhne celé Spojené státy, a s ní spojenou snahu o genderovou segregaci žen a dívek na základě jejich předurčené role ve společnosti, která je od nich očekávána a vyžadována. Dívky jsou ve školách odděleny od chlapců, přestávají se učit číst a psát a připravují se na zastání svých budoucích úloh v rámci rodiny, kde ženy vedou domácnost, jsou příkladnými matkami a oddanými manželkami. Hlavní hrdinka Jean se s touto rolí jen velmi těžko sžívá. Starý život, stejně jako její výzkumná práce týkající se poruch řeči, jí chybí. Začíná si uvědomovat, že vina za příchod nového režimu odsuzujícího ženy na okraj společnosti a omezování jejich základních práv leží také na jejích ramenou kvůli předchozí pasivitě a nezájmu o politické dění.

Zvrat v příběhu nastává tehdy, když si prezidentův bratr způsobí zranění, kvůli kterému dojde k porušení řečových oblastí v mozku. Právě tímto problémem se poslední roky svého působení v laboratoři zabývala Jean se svým týmem. Je proto povolána zpět do práce a náramek na počítání slov je jí sundán. Alespoň tedy na dobu, než přijde na způsob, jak prezidentova bratra vyléčit. Jean jde ovšem mnohem o víc a cítí se odpovědná za všechny ženy, kterým by ze své nové pozice mohla pomoct. Je pevně rozhodnutá, že tentokrát pasivní nebude a udělá vše pro to, aby ji bylo slyšet.

Román Vox vyšel v originále v roce 2018 a svým poselstvím jakožto i neotřelým příběhem upoutal nespočet čtenářů po celém světě. Do češtiny byl přeložen o rok později. Je plný napětí, gradace a velmi věrohodně popisuje fungování této společnosti, která se dostává daleko za hranice toho, co jsme schopni si v naší dnešní společnosti představit. Kniha je šokující a svým příběhem se vám bezpochyby dostane pod kůži.