Knižní novinky: Audiokniha Smrt na Nilu či thriller Osobní asistentka

Na poslední dubnové dny jsme pro vás připravili tipy na zajímavé knižní novinky, kterými si můžete zpestřit pobyt v přírodě nebo dlouhé jarní večery doma. Pro milovníky napětí jsme vybrali knihu Osobní asistentka otevírající napínavé psychologické drama či audioknihu Smrt na Nilu od Agathy Christie. Romantický příběh Hluboká modř moře své čtenáře zavede do půvabné bretaňské krajiny a 8 týdnů k novému já se postará o fitness a stravovací režim, spolu se kterým se dostanete do formy. Poslední knihou z tohoto výběru je kniha Probuzení šitá na míru pro příznivce duchařských historek.

Osobní asistentka

Britská autorka Renée Knightová po debutovém thrilleru Dokonalý cizinec, který vyšel v češtině v roce 2016, představuje na české literární scéně svůj druhý detektivní román Osobní asistentka otevírající psychologické drama a poutavý příběh o bezmezné loajalitě. Hlavní hrdinka Christine je osobní asistentkou už dlouhé roky a ke své práci přistupuje s absolutní diskrétností. Je tichým pozorovatelem a tajemství dokáže držet pevně pod pokličkou. To se ovšem změní, když se dočká nespravedlnosti, kterou si zajisté díky své pracovitosti a svědomitosti nezasloužila. Práci navíc dala úplně všechno, dokonce na úkor svého osobního života. S Christine si ovšem není radno zahrávat, v hlavě se jí rodí plán pomsty. Knihu vydalo v roce 2020 nakladatelství Ikar.

8 týdnů k novému já

Australští trenéři elitních sportovců, Emilie a Chief, představují ve své společné knize fitness a stravovací režim, který vás za pouhých osm týdnů dostane do zcela nové formy, a to jak fyzické, tak i psychické. Kniha po osm týdnů čtenáře provází vhodným cvičením, které je možné provádět prakticky kdekoli, představuje až 70 receptů na oživení jídelníčku a zároveň motivuje příběhy a fotografiemi lidí, jimž změnila život. Trenéři v ní ukazují, že ať už je váš styl života jakýkoli, tento program je do něj vždy možné zařadit. Pro začátek stačí jen trocha odhodlání. Kniha motivující ke zdravému životnímu stylu vyšla v roce 2020 v nakladatelství Esence.

Probuzení

Probuzení je již šestým a zároveň posledním románem ze série Hřbitovní královna od americké spisovatelky Amandy Stevensové, autorky, která mezi duchařskými povídkami vyrůstala a jejichž atmosféru úspěšně rovněž přenáší do svých četných romantických novel s nádechem tajemna. Amelia Grayová je povoláním restaurátorka opuštěných hřbitovů. Když dostane za úkol obnovu hřbitova, kde byli pochováváni bohatí a mocní, otevře se před ní děsivá skutečnost, která ji vtáhne do světa místní smetánky, honosných sídel a rodinných tajemství. Duch zavražděného dítěte se totiž probudil a Amelii žádá, aby pro něj zajistila spravedlnost. Knihu vydalo v roce 2020 nakladatelství Ikar.

Hluboká modř moře

Hluboká modř moře je nejnovějším románem oblíbené německé spisovatelky píšící pod pseudonymem Marie Lamballeová. Autorka se proslavila zejména svou rodinnou ságou Panský dům, se kterou sklidila u čtenářů velký úspěch. Její nový román se odehrává na pozadí dechberoucí francouzské Bretaně, kam hlavní hrdinka Kateřina přijíždí pátrat a odkrývat svou rodinnou historii. Vše začíná na půdě jejích rodičů, kde nachází malbu překrásné krajiny, které vévodí honosný zámeček. Panství se jí v Bretani skutečně podaří najít a s jeho současným vlastníkem se vydávají po stopách jeho původních majitelů. To ovšem ještě netuší, že odkryjí temné tajemství. Kniha vyšla v nakladatelství Brána v roce 2020.

Smrt na Nilu

Světově proslulá první dáma zločinu a královna detektivky, britská autorka detektivních a kriminálních příběhů Agatha Christie učinila detektiva Hercula Poirota hlavním hrdinou téměř 60 povídek a 33 románů. Jedním z nich je i detektivní příběh Smrt na Nilu, v pořadí 15. díl ze série s Herculem Poirotem v hlavní roli, který bude již brzy podruhé přenesen na filmová plátna. Poirot v něm řeší vraždu při plavbě po Nilu a záhadnou ztrátu perlového náhrdelníku. Román Smrt na Nilu nyní nově vychází jako audiokniha, jejímž interpretem je český herec a dabér Lukáš Hlavica. Audioknihu vydalo v roce 2020 vydavatelství OneHotBook.