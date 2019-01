Knižní novinky: chladný leden ve znamení mrazivých thrillerů

Na procházku venku je pořád trochu zima? Pro všechny zimomřivé je tak kniha ideálním řešením i útočištěm. Ani tentokrát proto nechybějí knižní novinky, které jsme pro vás připravili na druhý lednový týden. Příznivce napětí potěšíme hned dvěma thrillery: Za zdmi a Najdi ji. Milovníci historických románů si zas přijdou na své V zemi stínů, kde společně s hlavní hrdinkou Alexandrou odkryjí tajemství bulharské země. A vám, kteří začátkem roku dáváte přednost (ú)klidu, doporučujeme zase naučnou publikaci Danšari - Dokonalý úklid vás osvobodí.

V zemi stínů

Mladá Američanka Alexandra Boydová přicestuje do Sofie, hlavního bulharského města. Jako mnozí očekává, že ji vír balkánského velkoměsta rozptýlí, a doufá, že zde překoná bolest ze ztráty svého bratra. Jedna z prvních věcí, kterou po příjezdu Alexandra udělá, je, že pomůže postaršímu manželskému páru sehnat taxi. Nedopatřením si však ponechá jedno jejich zavazadlo. K jejímu překvapení se v něm nachází popel talentovaného hudebníka Stoyana Lazarova, pronásledovaného tragickou bulharskou historií. A zatímco se Alexandra snaží vrátit popel těm, kterým náleží, noří se stále hlouběji do historie a tajemství celé této země. To i za cenu vlastního bezpečí... Román americké spisovatelky Elizabeth Kostové vydalo nakladatelství Ikar.

Za zdmi

Kristy uvízla na mrtvém bodě. Snaží se uživit dospívajícího syna Ryana a svého nemocného otce. Vykonává tak zaměstnání, které ji stále více vyčerpává - jako zaměstnankyně texaské věznice je každodenně v kontaktu s lidmi, kteří spáchali ty nejhorší zločiny. Poté, co se seznámí s Lancem, který učí Ryana džudo, doufá, že se její život zlepší. To by se ovšem Lance nesměl proměnit v monstrum, které ji psychicky i fyzicky týrá. Kristy se nemá komu svěřit a tak se její největší oporou stane paradoxně Clifton, jenž čeká ve své cele na trest smrti. Z vězení jí však nepomůže. A na Kristy zůstává rozhodnutí, jak se svým osudem naloží. Temný psychothriller autorky Hollie Overtonové vyšel u nakladatelství Ikar.

Najdi ji

O utrpení ví své také Flora, hrdinka románu Najdi ji. Kdysi ji unesli, ale přežila a nyní se snaží pomáhat jiným ztraceným dívkám. Když k případu zavolají vyšetřovatelku D. D. Warrenovou, zjistí se, že Flora je zapletená hned se třemi vyšetřovanými, v souvislosti s objevem nahého těla dívky a muže, kterého zabila. Kým tedy Flora nakonec je? Obětí, či spolupachatelkou? A proč opět zmizela? Třetí díl ze série D. D. Warrenová spisovatelky Lisy Gardnerové vydalo nakladatelství Kalibr.

Danšari - Dokonalý úklid vás osvobodí

O "hygge", dánském a norském slově vyjadřujícím domácí klid a pohodu, jste možná už slyšeli. Ale o "danšari"? Za předpokladu, že už beztak máte domácnost jako ze škatulky, potom věřte, že s touto knihou povýšíte úklid do sfér umění. Úklidová poradkyně Hideko Jamašita vysvětluje, jak si prostřednictvím tří kroků uděláte pořádek nejen v obytném prostoru, ale i sami v sobě. Zbavte se nepotřebného harampádí, a osvobodíte nejen svůj dům, ale také své srdce. Knihu japonské autorky u nás vydalo nakladatelství Pragma.