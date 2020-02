Knižní novinky: Motýlí tyranie nebo Kdopak se baví

Na konec února jsme pro vás připravili výběr knižních novinek, které by rozhodně neměly ujít vaší pozornosti. Milovníci výtvarného umění jistě ocení obrázkovou publikaci Svět v plakátech, která provází vývojem historických plakátů významných tvůrců, k nimž se řadí mimo jiné český malíř Alfons Mucha. Román Vděk od oblíbené francouzské spisovatelky Delphine de Vigan popisuje osudy ženy s postupující poruchou řeči. Thriller Motýlí tyranie zavede na nebezpečnou cestu rozvoje umělé inteligence a román Kdopak se baví od čínského autora pobaví i šokuje absurdními příběhy čtveřice hlavních hrdinů.

Svět v plakátech

Obrázková publikace Svět v plakátech od australského výtvarného publicisty Davida Rymera představuje vývoj historických plakátů jakožto formu výtvarného umění. Kniha provází vznikem prvních malovaných plakátů v roce 1796 a upozorňuje na vliv uměleckých směrů jako belle époque, kubismus a expresionismus, až se dostává na přelom 19. a 20. století, který je považován za zlatý věk pro vývoj plakátů. Pracovali na nich významní výtvarníci a jejich tvorbu ovlivnil i český malíř Alfons Mucha, jehož plakáty v publikaci rovněž nechybí. Čtenář si dále může prohlédnout tvorbu britských, francouzských, italských nebo švýcarských tvůrců. Publikaci vydalo nakladatelství Universum.

Vděk

Oblíbená francouzská autorka Delphine de Vigan, která si svými romány získala čtenáře po celém světě a jejíž román No a já ve Francii získal dvě literární ceny, ve svém nejnovějším díle volně navazuje na předchozí knihu Pouta. Román Vděk ze zamýšlené trilogie popisuje životní období stařenky Mišky s duší děvčete, která si prochází postupující poruchou řeči, je to kniha o ztrácení schopnosti se vyjádřit. Přesto je román humorného rázu, komické situace tvoří například to, že hlavní hrdinka zapomíná slova, která nahrazuje vlastními. Spolu s Miškou se vydáváme po stopách její minulosti. Román vyšel v nakladatelství Odeon.

Motýlí tyranie

Německý spisovatel Frank Schätzing zasazuje svůj nejnovější scifi thriller s názvem Motýlí tyranie do kalifornského zapomenutého kraje. Hlavní hrdina šerif Luther Opok řeší záhadnou vraždu, jejíž vyšetřování ho zavede až k tajnému výzkumnému zařízení. Rázem se ale sám ocitá v nebezpečí, když se dozvídá o záhadných experimentech, které zde probíhají. Autor upozorňuje na rychlý posun v oblasti umělé inteligence, který se ovšem může stát hrozbou pro lidstvo samé. Román vydalo nakladatelství Laser-books.

Kdopak se baví

Spisovatel Liou Čen Jün se řadí mezi přední autory současné Číny. Popularitu mu přinesl román z roku 2012 Manžela jsem nezabila, díky kterému se umístil mezi nejoblíbenějšími čínskými autory současnosti. Jeho nový román Kdopak se baví vydalo v roce 2019 nakladatelství Odeon. Kniha popisuje životní příběhy čtyř hlavních postav, které se vzájemně neznají a pocházejí z různých společenských vrstev. Sledujeme šokující skandály prostitutky, komunistického funkcionáře a dvou ředitelů. Jejich osudy jsou ovšem vyhnány do absurdity, kdy se každá z postav zaplétá do různých forem trestné činnosti.