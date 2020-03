Knižní novinky: Putování českou přírodou nebo Medicína budoucnosti

Pro blížící se první jarní dny jsme si pro vás připravili nové tipy na knižní čtení. Pro milovníky přírody, a zvláště té české, jsme vybrali fotografického průvodce Putování českou přírodou. Tato publikace je spojením krásných fotografií a textů přibližujících čtenáři život zvířat, které můžete v naší zemi zahlédnout. Další knihou je výpravná publikace popisující všechny aspekty života psů nazvaná Pes: Fakta, historie a vztah k člověku. V knize Medicína budoucnosti nahlédneme pod pokličku nejnovějším moderním technologiím v oblasti zdravotnictví. A konečně publikace popisující životní osudy československé sportovní ikony a olympijské medailistky Hany Maškové - Hana Mašková s podtitulem Příběh legendární krasobruslařky.

Hana Mašková - Příběh legendární krasobruslařky

Hana Mašková, žena mnoha talentů, sportovní ikona, olympijská medailistka a neobyčejná osobnost. Publikace od Hany Kotíkové provází životními osudy této československé krasobruslařky, která která okouzlila mnoho diváků u televizních obrazovek. Ke krasobruslení se dostala ve věku pouhých pěti let. Tehdy si také jejího nadání všiml známý lovec talentů, což byl počátek její velmi úspěšné sportovní kariéry. Diváky si získala zejména svou volnou jízdou na skladbu Vltava od Bedřicha Smetany na mistrovství Evropy ve Švédsku v roce 1968. Zemřela při tragické autonehodě ve Francii, bylo jí pouhých dvaadvacet let. Příběh této jedinečné ženy vydalo nakladatelství Brána v roce 2019.

Putování českou přírodou

Fotografický průvodce nazvaný Putování českou přírodou od promované bioložky Heleny Kholové doplněný fotografiemi, za kterými stojí Jan Rys, je originálním a jedinečným vhledem do života zvířat a jistě potěší všechny milovníky přírody. Jednotlivé fotografie doprovází texty a popisky, čtenář tak získá cenné informace týkající se zvířat, která v našich krajích může zahlédnout. Publikace ukazuje rozmanitost života na zemi, od zvířecích králů až po tajemství těch úplně nejmenších. Knihu vydal v roce 2009 Knižní klub.

Pes: Fakta, historie a vztah k člověku

Maďarský etolog a odborník na chování a poznávání psů Ádám Miklósi se ve své knize Pes: Fakta, historie a vztah k člověku rozhodl veřejnosti přiblížit různé aspekty života těchto domácích mazlíčků. Výpravná publikace popisuje první kontakty s člověkem, přibližuje jejich anatomii a podrobněji zkoumá jejich sociální chování, ať už ve vztahu k člověku nebo v rámci smečky. Součástí je také přehled plemen. Velmi komplexně zpracovaná kniha vyšla pod nakladatelstvím Esence v roce 2019.

Medicína budoucnosti

Kniha Medicína budoucnosti s podtitulem Jak porazit nemoci a prodloužit náš život propojuje medicínu a moderní technologie. Naučná publikace čtenáři přibližuje, jak velký pokrok nastal v oblasti medicíny a jaké bude lékařství budoucnosti. Budeme schopni prodloužit život a porazit nemoci, jako je rakovina? Tyto a další otázky autor Thomas Schulz ve svém díle otevírá a ukazuje, co mohou pacienti očekávat. Co skrývá budoucnost a jaké průlomové postupy se ve zdravotnictví objeví? Poté co měl autor možnost nahlédnout do tajných výzkumných laboratoří, v této knize popisuje, jak se možná změní život každého z nás. Kniha vyšla v roce 2019 pod nakladatelstvím Esence.