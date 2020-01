Knižní novinky TÝDNE: Behemot nebo Kim Čijong (ročník 82)

Zimní počasí je přímo stvořené pro čtení knih. S teplým nápojem u krbu si můžete vychutnávat svoje oblíbené literární příběhy, s kterými si dobře odpočinete a budete schopni čelit sychravému větru a nepříznivému venkovnímu počasí. S novým vydáním Vesnického románu můžete prozkoumat začátky české prózy. Jestli jste již přečtli dost beletrie a máte chuť se trochu vzdělat, neměli byste zmeškat odbornou knihu nazvanou Behemot zabývající se současným moderní světem a jeho budoucností. Napínavý příběh můžete očekávat od thrilleru Chraň mě před zlými muži. Poslední redakční výběr Kim Čijong (ročník 82) své čtenáře přenese do vzdálené Jižní Koree.

Behemot

Průmyslová revoluce nastavila běh dějin na několik staletí dopředu. I v současnosti se setkáváme s jejími důsledky. Jedním z nich je továrna neboli Behemot, nepřemožitelná zrůda, která zotročuje lidstvo a požírá zemi. Náš život je obklopen věcmi vyrobenými v továrně, ať je to mobil nebo zubní kartáček, nedovedeme si bez nich představit moderní život. Americký historik Joshua B. Freeman ve své nové knize zkoumá moderní život prostřednictvím průmyslové revoluce a továren. Čtenářům se snaží představit pohled, že továrny jsou součástí příběhu moderní civilizace a určují jak mezilidské vztahy, tak současnou politiku. Přitom kousek po kousku požírají přírodní zdroje. Odborná publikace vychází v nakladatelství Host.

Vesnický román

Česká autorka Karolína Světlá je oprávněně nazývána zakladatelkou české románové prózy. Její tvorba byla ovlivněna Boženou Němcovou a dalšími známými českými autory 19. století. Ve svém nejznámějším díle Vesnický román autorka ukazuje, jak plně ovládla románovou kompozici a tím předběhla autory, jako byl například Neruda. Vyprávění je zasazeno do prostředí pod Ještědem, kde se odehrává příběh mladá Sylvy, nešťastně zamilované do ženatého Antoše, který ve svém manželství s rychtářkou není šťastný. Kniha si již v 19. století našla popularitu jak mezi kritiky, tak čtenáři. Román podtrhuje spletitost mezilidských vztahů a tím se tolik odlišuje od tehdy napsané prózy. V celé knize je kladen důraz na otázky lidského štěstí a jestli na něj má jedinec právo, nebo by se ho měl vzdát pro větší dobro. Nové vydání vychází v nakladatelství Host.

Kim Čijong (ročník 82)

Čijong bylo nejčastěji dávaným jménem jihokorejským dívkám v roce 1982. Autorka chce díky této metafoře poukázat na život jihokorejských žen, který není zdaleka tak lehký, jak by se mohlo na první pohled zdát. Autorka popisuje příběh Kim od jejího útlého dětství až po školní léta i manželství. Kim během svého života plných útrap, obtěžování i zjevné diskriminace jednoho dne řekne dost. Začne mluvit cizími hlasy. Hlasem své kamarádky, matky... Během návštěv u psychiatra mu vypráví svůj životní příběh, který je zároveň příběhem všech jihokorejských žen. Čo Namdžu, oblíbená jihokorejská autorka si díky tomuto společenskému románu kritizujícímu uspořádání v Jižní Koreji získala popularitu nejen ve své rodné zemi. Román byl přeložen do mnoha jazyků a připravuje se jeho filmová verze. Román z prostředí Jižní Koreje vychází v nakladatelství Host.

Chraň mě před zlými muži

Nikky Griffinová je na první pohled knihomolka, která se ve své kanceláři nad knihkupectvím, snaží vypátrat jisté nebezpečné muže. Tito muži ubližují ženám, které, jak sami říkají, hluboce milují. Se začátkem noci se však Nikky mění na mstitelku, které těmto mužům nechá zakusit bezmoc a násilí, které sami používají na ženách. Doufá, že po jejím zákroku už budou jejich oběti navždy před nimi v bezpečí. Problém však začíná, kdy Nikky začne sledovat Karen a najednou se z pronásledovatele stává pronásledovaný a Nikky i Karen jde o život. Chraň mě před zlými muži je prvním dílem nové napínavé série, kdy hlavní hrdinka se snaží o nápravu všudypřítomného zla ve světe. Akční thriller vychází v nakladatelství Kalibr.